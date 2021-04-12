Halka arz başvurularına bir yenisi daha eklendi. Kadın iç giyim pazarının güçlü markalarından Suwen şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

2005 yılında İstanbul’da kurulan kadın iç giyim, ev giyim ve plaj giyim sektöründe faaliyet gösteren Suwen, halka arz için SPK’ya başvurduğunu bildirdi.

Şirket, 2020 yıl sonu itibarıyla 35 ilde toplam 111 mağazası ve 573 çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Türkiye’deki perakende ağını genişletmeyi ve ürünlerini yurtdışında Doğu Avrupa, Balkanlar, Kafkasya, Ortadoğu, Körfez Bölgesi, Afrika ile Orta ve Uzak Doğu Asya bölgelerine sunmayı hedefliyor.

Deloitte 2020 Sektör Raporu’na göre ise Türkiye’nin iç giyim mağaza zincirleri arasında sektördeki en büyük 5 marka içinde ikinci ve mağaza sayısı artışına göre en hızlı büyüyen kadın iç̧ giyim perakende şirketi olan Suwen toplamda 1.200’den fazla ürün sunuyor.