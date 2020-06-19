Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgeli restoranlar ve kafeler için Ziraat Bankası’yla bir kredi çalışması yaptık. Pazartesi gününden itibaren hayata geçiriyoruz. 1 milyondan 20 milyona kadar 36 ay vadeli, yüzde 7,5 faizle 6 aya kadar ödemesiz bir krediyi hayata geçiriyoruz” açıklamasında bulundu.

Bu sözlerin ardından Ziraat Bankası’ndan da resmi açıklama geldi.

Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre banka, normalleşme sürecinde ekonomik hayata sağladığı katkılara bir yenisini ekledi. Ziraat Bankası, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli olarak faaliyet gösteren restoran ve kafeterya İşletmeleri için Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde KGF teminatlı bir “Destek Kredisi” ürünü hayata geçirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen belgeye sahip olan ve Ziraat Bankası üye işyeri statüsündeki işletmeler, ana faaliyet konusu ile direkt ilişkilendirilebilecek harcamalarının karşılanmasını amaçlayan 6 aya kadar ödemesiz, toplam azami 36 aya kadar vadeli, yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı krediden cirolarına bağlı olarak değişen tutarlarda faydalanabilecek.

Ziraat Bankası bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülke ekonomisinin güçlendirilmesine katkı sağlamaya ve firmaların yanında olmaya devam edecek.

İşletmeleri için ciro ve azami kredi tutarları şöyle: