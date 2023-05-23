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Kamu borçlarına yapılandırmada süre uzatılıyor

Kamu borçlarına yapılandırma için başvuru tarihi bir ay uzatılıyor. Cumhurbaşkanı kararıyla yapılandırma için başvuru süresi bir ay uzatılarak 30 Haziran'a çekilecek. İlk taksit ödeme süresi de bir ay uzamış olacak.

23 Mayıs 2023 | 10:11
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Kamu borçlarına yapılandırmada süre uzatılıyor

Yapılandırma yasası 13 Mart tarihinde yürürlüğe girdi. Devlete olan birçok başlıktaki borç yapılandırmaya girdi.

Cumhurbaşkanı'na başvuru süresini ve ilk taksit ödeme süresini bir ay uzatma yetkisi veriliyordu.

NTV'nin edindiği bilgilere göre, haziran sonuna kadar yapılandırmada başvuru süresini uzatmak üzere bir çalışma yapılıyor. Böylelikle yapılandırmada başvuru süresi haziran sonuna kadar uzatılacak.

Yapılandırma kapsamında bugüne kadar 3 milyon 279 bin mükellef, 180 milyar TL'lik borç yapılandırdı.

PEŞİN VEYA TAKSİTLE ÖDENEBİLİYOR

Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor. Peşin ödemeler ile ilk taksit ödemelerinin 30 Haziran tarihine kadar yapılması gerekiyor.

HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor.

Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dâhil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek.

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