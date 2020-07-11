Taşeron şirketlerden kadroya geçen sürekli işçiler ve kamu işçilerine verilecek ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak? Ödemeler kimleri kapsıyor? İşte detaylar…
6772 sayılı kanun gereği Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye ödemesi yapılıyor.
Yılda 52 günlük verilen ikramiyenin birinci yarısı 27 Temmuz’da diğer yarısı 14 Aralık’ta ödenecek.
Ayrıca 4/D’li sürekli işçilere bayram öncesi 75 lira bayram harçlığı verilecek.
İKRAMİYE ÖDEMELERİ KİMLERİ KAPSIYOR?
Ödemeler; Genel ve katma bütçeli kurumlar, Özel bütçeli idareler, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, belediye ve özel idarelerde “hizmet akdi” ile çalışan işçileri kapsıyor.
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