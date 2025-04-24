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Kapasite kullanım oranı Mart 2023’ten beri en düşük seviyede

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), nisanda geçen aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 74,3 seviyesinde gerçekleşti.

24 Nisan 2025 | 11:51
Kapasite kullanım oranı Mart 2023’ten beri en düşük seviyede

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1736 iş yeri tarafından nisan ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, nisanda geçen aya oranla 0,1 puan azalarak yüzde 74,3 oldu. Kapasite kullanım oranı Mart 2023’te yüzde 73,5 seviyesindeydi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 0,6 puan düşerek yüzde 74,6'ya geriledi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar       2024         2025 
Ocak 76,2 74,6 
Şubat 76,4 74,5 
Mart 76,2 74,4 
Nisan 76,7 74,3 
Mayıs 76,3   
Haziran 76,3   
Temmuz 75,9   
Ağustos 75,4   
Eylül 74,9   
Ekim 74,9   
Kasım 75,6   
Aralık 75,8   

 

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