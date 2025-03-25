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Kapasite kullanım oranı martta azaldı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), martta geçen aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 74,4 seviyesinde gerçekleşti.

25 Mart 2025 | 10:50
Kapasite kullanım oranı martta azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1738 iş yeri tarafından mart ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, martta geçen aya oranla 0,1 puan azalarak yüzde 74,4 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,3 puan artarak yüzde 75,2'ye çıktı.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar 20242025 
Ocak 76,274,6 
Şubat 76,474,5 
Mart 76,274,4 
Nisan 76,7  
Mayıs 76,3  
Haziran 76,3  
Temmuz 75,9  
Ağustos 75,4  
Eylül 74,9  
Ekim 74,9  
Kasım 75,6  
Aralık 75,8  

 

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Aztek Teknoloji'den temettü kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Mart)
Anadolu Hayat temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
THY'den geri alım açıklaması (24 Mart)
24 Mart borsada gün sonu rakamları
Aksa Akrilik'ten tesis yatırımı duyurusu
Bugün temettü dağıtacak 1 şirket var: 5.327 TL
SASA'dan kredi notu açıklaması
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Borsada emir/işlem oranı ve ücretinde değişiklik
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