Koronavirüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen kâr payı dağıtımının sınırlandırılmasının uygulama esasları neler? Hangi şirketler istisna kapsamında? EY Türkiye tüm merak edilenleri ekonomist.com.tr için cevapladı. İşte detaylar…

Sermaye şirketlerinde kâr dağıtımının sınırlandırılmasına ilişkin geçici maddenin uygulanma usul ve esasları hakkında Tebliğ yayımlandı. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13’üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile kâr payı dağıtımına ilişkin istisnalar da belirlendi.

Tebliğ uyarınca Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğu şirketler hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca %25’ine kadarının dağıtımına karar verilebilecek.

GEÇMİŞ YILLARIN KÂRLARI KAPSAM DIŞI

Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemezken, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi de verilemeyecek. Ancak bu sınırlandırma sermaye şirketlerinin iç kaynaklarından yapılacak sermaye artırımlarına uygulanmayacak.

ERTELENEN ÖDEMELERE FAİZ İŞLEMEYECEK

TTK’nın Geçici 13. maddesinin yürürlüğe girmesinden önce; kar payı dağıtımı kararı alınmış fakat henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamış veya kısmi ödeme yapılmışsa dönem karının %25’ini aşan kısmın ödemesi ile, döneminde zarar edilmiş olmasına rağmen serbest yedek akçelerden kar dağıtım kararı alınmışsa henüz ödenmemiş kısma ilişkin tüm ödemeler 30 Eylül 2020 tarihine kadar ertelenecek, ertelenen ödemelere ilişkin faiz tahakkuk ettirilmeyecek. Genel kurulca yönetim organına kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilmişse, avans ödemeleri 30 Eylül 2020 tarihine kadar ertelenecektir.

KÂR PAYI DAĞITIMINDA İSTİSNA TANINAN ŞİRKETLER

Tebliğ ile aşağıda sayılan şirketlere kar payı dağıtımı konusunda istisna tanınıyor:

Yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden ve/veya ücretsiz izne ayrılanlardan 4447 sayılı Kanun’un Geçici 24. maddesi uyarınca nakdi ücret desteğinden yararlandırılanları istihdam edenler ile Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar hariç olmak üzere, 120.000 TL ve altında kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler,

Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının yarısından fazlasının, TTK hükümleri çerçevesinde başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten ifasında kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler,

Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının, imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 30 Eylül 2020 tarihine kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler. Bu şirketler için ifa yükümlülüğünü aşan tutara ilişkin ödemelerin 30 Eylül 2020 tarihine kadar ertelenmesi öngörülüyor.

İstisna kapsamındaki şirketlerin kâr payı dağıtımlarının genel kurulda görüşülebilmesi için Ticaret Bakanlığı’ndan uygun görüş alınması zorunlu tutuldu. Uygun görüş alınması için Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne genel kurul yapılmasına ilişkin yönetim organı kararının noter onaylı örneği, şirketin hesap dönemine ilişkin finansal durum tablosu ile kâr veya zarar tablosuna ek olarak sayılan istisnalardan hangisinin kapsamına giriliyor ise buna ilişkin tevsik edici belgeler ile başvuru yapılabilecek.