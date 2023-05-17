Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 2 ay daha uzatıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen toplantıda, partisinin il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve milletvekili adaylarına canlı bağlantıyla hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu;

"(28 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçimi) Bu meseleyi bitirene kadar en küçük rehavete, boşluğa meydan vermeden aynı azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.

CHP'li belediyeler ve müzahir STK'lar, deprem bölgesine yardımları kesmekten otellerden depremzedeleri kapı dışarı etmeye, her türlü rezilliği sergiliyor. CHP'li belediyeler veya başka kuruluşların yardımlarını kestikleri depremzedelerimiz varsa hemen bulundukları yerde valilikler ve kaymakamlıklara başvursun.

(Depremzedelere yönelik paylaşımlar) Koalisyon masasının terör örgütleriyle iltisakını biliyor ve tasvip etmiyorduk, meğer insanlıkla irtibatları da kopmuş."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasının 2 ay daha uzatıldığını bildirdi.