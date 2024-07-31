ARA
Bist 100
10636,1
-0,52%
Bist 100
Dolar/TL
33,1592
0,2243%
Dolar/TL
Euro/TL
35,9906
0,5814%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0843
0,245%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2581,19
0,65%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Kararını değiştirdi... Avrupa devinden Türk varlıklarına yatırım kararı

Kararını değiştirdi... Avrupa devinden Türk varlıklarına yatırım kararı

Avrupa'nın en büyük varlık yönetim şirketi Amundi, Türkiye’yi gelişmekte olan piyasaların yerel para cinsinden tahvilleri arasında ilk beşte sayarken, şirket tahvil ve hisselerine de yatırım yaptı.

31 Temmuz 2024 | 15:02
Kararını değiştirdi... Avrupa devinden Türk varlıklarına yatırım kararı

Avrupa'nın en büyük varlık yönetim şirketi Amundi, Türk şirket tahvil ve hisse senetlerine yatırım yaptığını duyurdu.

Bloomberg'in haberine göre, 2,3 trilyon dolarlık fonun yöneticisi, Türkiye’nin piyasalarını güçlendirecek ekonomik normalleşme yolunda ilerlediğine inanıyor. Türk tahvilleri artık Amundi'nin en beğendiği varlıklar arasında yer alıyor.

Şirket, geçtiğimiz aylarda yatırımcıları Türk tahvillerinden uzak durmaları konusunda uyarmıştı.

Amundi’nin Gelişmekte Olan Piyasalar Bölümünü yöneten Yerlan Syzdykov da Türk ekonomisi hakkında konuştu. Syzdykov, "Ekonomi ekibi siyasi ve piyasa baskılarını oldukça iyi yönetiyor. Sabit getirili menkul kıymet ve hisse senetleri genelinde pozitif olmaktan mutluyuz" değerlendirmesini yaptı.

Amundi, Türkiye'yi gelişmekte olan piyasaların yerel para cinsinden tahvilleri arasında ilk beşte sayıyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2581,19 0,65%
  • ALTIN ONS 2421,24 0,43%
  • BIST 100 10636,1 -0,52%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,175 -1,711%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38109 -0,28627%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 86,16 0,2126%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,1592 0,2243%
  • EURO/DOLAR 1,0843 0,245%
  • EURO/TURK LIRASI 35,9906 0,5814%
  • STERLIN/DOLAR 1,28522 0,12582%
Borsa Haberleri
Borsada gong 544. şirket için çaldı: 525 milyon liralık halka arz
Garanti Bankası bilanço analizi ve hedef fiyat yorumu
Borsada bugün 2 şirket temettü dağıtacak
Borsada yıl başından bu yana en çok kazandıran sektörler
DCT Trading (DCTTR) ne zaman borsada işlem görecek?
Sasa kredi derecelendirme notunu duyurdu
Borsada ilk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
Akbank Genel Müdürü'nden ilk yarı yorumu
SPK'dan bir kişiye geçici işlem yasağı
SPK'den bir kişiye geçici işlem yasağı geldi
Galatasaray'dan KAP'a 'kiralık' açıklaması
Kervan Gıda (KRVGD) bedelsiz tarihi açıklandı
Hitit Bilgisayar (HTTBT) yeni iş ilişkisi duyurdu
Borsada bu hafta temettü dağıtan 5 şirket
Aydem Yenilenebilir Enerji (AYDEM) temettü kararını duyurdu
GERİ
İLERİ
Borsada gong 544. şirket için çaldı: 525 milyon liralık halka arz
Garanti Bankası bilanço analizi ve hedef fiyat yorumu
Borsada bugün 2 şirket temettü dağıtacak
Borsada yıl başından bu yana en çok kazandıran sektörler
DCT Trading (DCTTR) ne zaman borsada işlem görecek?
Sasa kredi derecelendirme notunu duyurdu
Borsada ilk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
Akbank Genel Müdürü'nden ilk yarı yorumu
SPK'dan bir kişiye geçici işlem yasağı
SPK'den bir kişiye geçici işlem yasağı geldi
Galatasaray'dan KAP'a 'kiralık' açıklaması
Kervan Gıda (KRVGD) bedelsiz tarihi açıklandı
Hitit Bilgisayar (HTTBT) yeni iş ilişkisi duyurdu
Borsada bu hafta temettü dağıtan 5 şirket
Aydem Yenilenebilir Enerji (AYDEM) temettü kararını duyurdu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL