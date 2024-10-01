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Karşılıksız çek adedi eylülde %112,2 arttı

Takasbank Çek Takas Sistemine ibraz edilip karşılıksız kalan çek adedi eylül ayında bir önceki aya göre %112,2 arttı.

01 Ekim 2024 | 17:00
Karşılıksız çek adedi eylülde %112,2 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) EVDS sisteminde yayımlanan Takasbank verilerine göre, bir önceki ay karşılıksız çek adedi 12 bin 30 adet seviyesinde bulunurken, eylül ayında ayında bu rakam %112,2 artarak 25 bin 523 adede yükseldi.

Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 7,95 milyar TL'den 15,26 milyar TL'ye çıktı.

Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 613 bin 636 adetten 1 milyon 407 bin 588 adede, tutarı ise 353,2 milyar TL'den 596,3 milyar TL'ye yükseldi.

Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 582 bin 201 adetten 1 milyon 347 bin 566 adede, tutarı 325,1 milyar TL'den 548,6 milyar TL'ye çıktı.

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