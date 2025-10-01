Kasımpaşa dahil 18 şirkete kayyum atandı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Can Holding yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları yönünden başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, yapılan incelemelerde Can Holding AŞ ile Ciner Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Park Holding AŞ arasında mali ve ticari bağların bulunduğu, bu bağ üzerinden gerçekleştirilen işlem ve faaliyetlerle suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet edildiği yönünde kuvvetli şüphe olduğuna ilişkin tespitler yapıldığı aktarıldı.

Daha önce el koyma tedbiri uygulanan ve haklarında kayyum ataması kararı verilen şirketlere ek olarak, her iki grup bünyesinde başka şirketlerin de aktif olarak faaliyetlerine devam ettiğinin anlaşıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Can Holding çatısı altında faaliyet gösteren Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti, Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. AŞ, Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. AŞ, Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. AŞ, Turktab Tütüncülük Gıda ve İçecek San. Tic. Paz. AŞ, Turktab Gıda Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. İth. İhr. Tic. AŞ, Turktab Global Tobacco Sigara ve Tütün Paz. AŞ, Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti, European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Tic. AŞ. ve Nargıll Tütün Mam. San. Tic. AŞ üzerinde yüklü miktarda malvarlığı bulunduğu, bu şirketlerin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet ettikleri yönünde kuvvetli şüphe ve tespitlere ulaşılmıştır."

Açıklamada, Can Holding ile bağlantılı olarak Ciner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Park Holding AŞ’ye bağlı Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. AŞ, Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. AŞ, Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. AŞ, Park Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ, Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri AŞ, Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. AŞ, Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret AŞ ve Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ. isimli şirketlerin de suç örgütü faaliyeti kapsamında kullanıldığı, bu şirketler üzerinden malvarlığı hareketlerinin gerçekleştirildiği yönünde kuvvetli şüphelere ulaşıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin Can Holding ve Ciner Grubu'na bağlı Park Holding çatısı altındaki şirketler üzerinden örgüt faaliyeti kapsamında hareket ederek suçtan elde edilen gelirleri akladıklarına ilişkin kuvvetli şüphenin bulunduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu şirketlere İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğince TMSF'nin kayyum olarak atandığı bildirildi.