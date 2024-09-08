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  • Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu: Diyarbakır Valisi'nden açıklama

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu: Diyarbakır Valisi'nden açıklama

Günlerdir aranan Narin'den acı haber geldi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu yaptığı açıklamada, "Narin Güran kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette 08.45 sıralarında ölü bulunmuştur." ifadesini kullandı.

08 Eylül 2024 | 11:03
Son Güncellenme: 08 Eylül 2024 | 12:37
Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu: Diyarbakır Valisi'nden açıklama

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, şu bilgileri paylaştı: "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun."

Narin Güran'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. AA'nın aktardığı habere göre bölgede insansız hava aracı ile de inceleme yapıldı. Alınan önlemler kapsamında jandarma ekiplerince Tavşantepe Mahallesi'ne girişlere izin verilmiyor.

Vali Murat Zorluoğlu: Narin Güran çuval içerisinde ölü bulunmuştur


Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in cansız bedeninin çuval içerisinde ve üzeri taşla kapatılmış halde bulunduğunu açıkladı. Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin’in öldürüldükten sonra bir çuval içerisine konulup dere kenarına getirildiği, burada çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dallarıyla ve taşlarla şüphe uyandırmayacak bir şekilde doğal görünüm verilip kapatıldığı anlaşılmıştır" dedi.

Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir."

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