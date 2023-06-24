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Kentte 2018'de tespit edilen rezervden çıkıyor: 'Ekmek kapısı' olacak

Bayburt'un Aydıncık köyünde 2018'de tespit edilen rezervden çıkarılan kehribarın ekonomiye kazandırılması ve kentte istihdama katkı sağlaması amacıyla çalışma yürütülüyor.

24 Haziran 2023 | 15:45
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Kentte 2018'de tespit edilen rezervden çıkıyor: 'Ekmek kapısı' olacak

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) desteğiyle yürüttüğü "Yöresel Üretim Yerinde İstihdam Projesi" kapsamında, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kehribar işleme atölyesi kuruldu.

Kısa süre önce açılışı yapılan ve ilk etapta 12 kursiyerin eğitim aldığı atölyeye ham getirilen kehribar, Kuyumculuk Teknolojisi Bölümü öğretmeni Gökhan Polat nezaretinde işlenerek tespih, yüzük, kolye, küpe gibi aksesuar ve süs eşyalarına dönüştürülüyor.

Proje sayesinde kehribar taşından yöreye özgü hediyelik eşya üretimiyle ilgili insan kaynağının yetiştirilmesi, bu ürünlerin sunumunun yapılacağı alanlar oluşturularak kent ekonomisine ve istihdama katkı sağlanması hedefleniyor.

"Bu atölyede yapılacak çalışmalar çok önemli"

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, AA muhabirine, bu ay açılan atölyede Aydıncık köyünde çıkan doğal kehribarın işlenmeye başladığını söyledi.

Güney, atölyede eğitim gören kursiyer sayısının ilerleyen zamanda artacağını belirterek, "Kehribar atölyesi ilimizin gelişmesine, istihdama çok ciddi kaynak sağlayacak. Bayburt'ta çıkan kehribar neredeyse altınla yarışan, 3'te 1 oranında altına eş değer bir ürün. Çok nadir bulunan, ilimizde de çok nadir çıkan organik bir madde. O nedenle bu atölyede yapılacak çalışmalar çok önemli diye düşünüyorum." diye konuştu.

Atölye kurulmasındaki asıl amacın, bölgenin kalkınmasına ve genç istihdamına katkı sağlamak olduğuna dikkati çeken Güney, şunları kaydetti:

"Hemen komşu ilimiz Erzurum'da Oltu taşı ne kadar dünya çapında meşhur olmuşsa ve birçok alanda bölgenin kalkınmasına marka değeri olarak katkı sunmuşsa biz de ilimizde kursiyerlerimize, öğrencilerimize Bayburt kehribarının işlemesini öğretip bunu ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Zaten Bayburt turizm potansiyeli olan bir il. Yaylaları, Çoruh Nehri ve diğer doğal güzelliklerini görmek için ilimize gelen misafirlere bu objelerin satılmasıyla önemli bir girdi sağlanacağını düşünüyoruz. Projeyi hayata geçirmemizde destek veren Valimiz Cüneyt Epcim ile DOKAP Başkanı Hakan Gültekin'e teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Atölyede kısa sürede seri üretime geçileceğini anlatan Güney, Bayburt Üniversitesi işbirliğiyle kehribara coğrafi işaret almak için bilimsel çalışma yaptıklarını da bildirdi.

Taş ustası 42 yaşındaki Bayram İpek, eli yatkın olduğu için kursa başvurduğunu söyledi.

Yeni başlamasına karşın kısa sürede kehribar işlemeyi öğrendiğini belirten İpek, "Nasip olursa burada öğrendiklerimizden sonra atölye açmayı düşünüyorum. Hatta şu anda gerekli aletleri, makineleri aldım. Yine valilik desteğiyle bir atölye yeri ayarlamaya çalışıyoruz. İnşallah kehribarı çıktığı yerde işleyip tüm dünyaya göndereceğiz. Amacımız, hedefimiz bu." dedi.

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