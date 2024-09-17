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Kiler Holding, Generali Türkiye Sigorta'yı satın aldı

Kiler Holding, 150 yıldan uzun süredir Türkiye’de faaliyet gösteren Generali Türkiye Sigorta'nın çoğunluk hissesini satın aldığını duyurdu. Şirketin açıklamasında, yüzde 99'luk hisse için ödenen ücrete dair bilgi verilmedi.

17 Eylül 2024 | 21:13
Kiler Holding, Generali Türkiye Sigorta'yı satın aldı

Kiler Holding, 150 yıldan uzun süredir Türkiye’de faaliyet gösteren Generali Türkiye Sigorta'yı satın almasına ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, Kiler Grubu olarak 2025 yılı stratejik hedefler doğrultusunda finans sektörüne yönelik ilgilerini kamuoyuyla paylaşmıştıkları belirtilerek "Ülkemizin uzun vadeli büyüme politikaları ve kişi başına düşen gelirdeki artıştan olumlu etkilenmesini beklediğimiz sigortacılık sektöründe de güçlü bir büyüme öngörüyoruz" dendi.

Yüzde 99'unu aldı

Açıklamada, "Bu çerçevede, 150 yılı aşkın süredir Türkiye’de faaliyet gösteren Generali Türkiye Sigorta A.Ş.'nin çoğunluk hisselerinin grubumuz tarafından satın alınmasına karar verilmiştir" ifadesine yer verildi.

Buna göre Kiler Holding ile Arex Grup, Generali Türkiye Holding B.V. ile Generali Sigorta Anonim Şirketi’nin hisselerinin yüzde 99'unun satın alınması konusunda 3 Temmuz'da gizlilik sözleşmesi imzalandı.

Şirkerler 17 Eylül'de ise Hisse Devir Sözleşmesi'ne (HDS) imza attı. Açıklamda "İlgili hisse devir işlemi Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ve Rekabet Kurumu (RK) onay süreçlerine tabi olup, hisse devri söz konusu onayların ardından işlemin kapanışının gerçekleşmesiyle geçerli olacaktır" dendi.

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