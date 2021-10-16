Taşımacılık sektörünün 75 yıllık çınarı Kınay, globalde de büyüme hedefiyle adımlarını hızlandırdı. 350 milyon doları aşan ciroya sahip şirket, önümüzdeki 5 yıllık süreçte ise 1 milyar dolara ulaşmayı planlıyor. Bu yıl 170 Bin TEU navlun taşıyarak yaklaşık 4 milyar dolarlık ticaretin gerçekleşmesinde rol aldıklarını anlatan Kınay Yönetim Kurulu Başkanı Sina Kınay, “Yıllık taşımada 400 bin TEU düzeyine çıkıp global oyuncular arasına girmek istiyoruz” diyor.

Türkiye taşımacılık sektöründe acentecilik, gemi operatörlüğü, liman servisleri ve depoculuk, navlun sevkiyatı gibi alanlarda 75 yıldır faaliyet gösteren Kınay, yurtdışında yaptığı yatırımlarla hedef büyüttü. 2016’da KTL Çin’i kurarak yurt dışında ilk adımı atan şirket, ardından KTL İngiltere’yi açtı. Kısa bir süre önce de Belçika’da bir şirket satın alıp adını KTL Benelüx yapan Kınay, 5 yıl içinde global oyuncu olmak üzere çalışmalarına hız verdi. 350 milyon doları aşan ciroya sahip şirket, önümüzdeki 5 yıllık süreçte ise 1 milyar dolara ulaşmayı planlıyor.

Bu yıl 170 Bin TEU navlun taşıyarak yaklaşık 4 milyar dolarlık ticaretin gerçekleşmesinde rol aldıklarını anlatan Kınay Yönetim Kurulu Başkanı Sina Kınay, “Yıllık taşımada 400 bin TEU düzeyine çıkıp global oyuncular arasına girmek istiyoruz” diyor.

Konteyner taşımacılığında ve lojistikte bu büyüklükte kalan tek Türk firma olduklarının altını çizen Sina Kınay, dünya çapında oyuncuların arasına girmek için yılda en az 300 bin TEU kapasitenin üzerine çıkılması gerektiğini belirtiyor. Türkiye’nin jeopolitik konumunu ve gelişen ekonomisini fırsata çevirmek istediklerini söyleyen Sina Kınay, gelecek 5 yıl içinde 400 Bin TEU navlun taşıma kapasitesine ulaşmak üzere yurtdışı dahil olmak üzere önemli adımlar atmaya devam edeceklerini söylüyor.

75’inci yılda büyümeye devam

Kınay’ın yılda yaklaşık 3 bin gemiye servis veren acentesi, 500’den fazla ticari bağlantıya aracılık hizmeti veren brokerlik şirketi ve diğer iştirakleriyle birlikte konsolide cirosu 350 milyon doları aştı.

Şirket 75 yıllık köklü bir geçmişe sahip. Şirketin üçüncü kuşak temsilcisi Kınay Yönetim Kurulu Başkanı Sina Kınay, “Kınay olarak yüzümüzü, gücümüzü aldığımız insan, anlam ve geleceğe döndük. İşimiz çıkış noktasındaki anlamı, son varış noktasındaki anlama dönüştürmek. Kendimizi anlam mühendisi olarak tanımlayabiliriz. Sürekli bir değişimin, sürekli bir gelişimin içindeyiz. En gelişmiş teknolojik yazılımlara yatırım yaparak hizmet süreçlerimizin müşterilerimiz için konforunu ve çalışanlarımız açısından verimliliğini artırıyoruz. Küresel faaliyet gösteren ve uluslararası rekabette söz sahibi bir şirket olmak için gerekli planlamayı yapıyoruz” diye konuşuyor.

Yurtdışında yeni ofisler açacak

Hızlı karar alıp, hızlı hareket ettiklerini ifade eden Kınay Taşımacılık ve Lojistik İcra Kurulu Başkanı Barış Dillioğlu ise Türkiye’de sadece liman olan yerlerde değil, ticaretin yoğun olduğu şehirlerde ofis yapılanmasını tamamladıklarını vurguladı.

Barış Dillioğlu sözlerine şöyle devam etti: “İnanmak, başarmanın yarısından fazlasıdır. Çin, İngiltere, Benelüks, Vietnam ve Tayland’ın ardından Amerika pazarına girmek için gelecek yıl New York’da ofis açmayı planlarımız arasına aldık.

Ofislerimizin hâlihazırda faaliyetlerini sürdürdüğü Uzakdoğu’nun kilit ülkeleri Vietnam, Tayland, Çin ile Amerika arasındaki ticaretten daha çok pay alarak, yurtdışı gelirlerimizin ciromuz içerisindeki oranını yüzde 15’den yüzde 50 seviyesine çıkarmak istiyoruz” dedi.