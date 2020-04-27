Kira gelir vergisi 2020 için araştırmalar başladı. Gelir Vergisi Kanunu’na göre mesken ve işyerleri kiralamalarından elde edilen gelir için kira gelir vergisi ödeniyor. Bir önceki yıl elde edilen kira, ücret, menkul kıymet gelirleri gibi için de belirlenen tarihler arasında beyanname verilmesi gerekiyor. 2020 kira gelir vergisi ve beyannamesine ilişkin detayları EY Yayın Direktörü M. Fatih Köprü sizler için anlattı…

KİRA GELİR VERGİSİ 2020 KİMLER ÖDER?

Gelir Vergisi Kanunu gereğince, mesken ve işyerleri kiralamalarından elde edilen gelir için kira gelir vergisi ödeniyor. Bu vergiyi belirlenen istisna tutarından yüksek gelir elde edenler ödüyor.

İstisna tutar her yıl yeniden belirleniyor. 2019 yılında elde edilen konut kira gelirleri için bu tutar yıllık 5 bin 400 lira. Buna göre, konut olarak kiraya verilen gayrimenkul(ler)den 2019 yılında 5 bin 400 liradan daha az kira alındıysa beyanname vermeye gerek yok. Yıllık kira bu tutarı aşıyorsa aşan kısmın gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekiyor.

Gerçek kişiler tarafından işyeri olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirler tevkifat (vergi kesintisi, stopaj) kapsamındadır. Bu vergiyi, kirayı öderken kiracılar kesiyorlar. Oran yüzde 20 olarak uygulanıyor. 2019 yılında elde edilen ve tevkifata tabi tutulmuş olan 40 bin liradan az işyeri kira gelirleri beyan edilmiyor. Ama gelir bu tutarı aşarsa tamamının beyan edilmesi gerekiyor. 40 bin liralık beyan sınırı ile karşılaştırma yaparken; brüt işyeri kira gelirine, varsa istisna düştükten sonra kalan konut kiraları ile beyana tabi menkul sermaye iratlarının eklenmesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Gerçek kişilerin bu gelirlerini beyan etmesi durumunda beyannamede hesaplanan gelir vergisinden, yıl içerisinde kiracı tarafından kesilmiş olan vergiler mahsup edilebiliyor.

2020 KİRA GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ SON GÜNÜ NE ZAMAN?

Sosyal medya hesabı üzerinden duyuruda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” açıklaması ile son ödeme tarihini uzattıklarını açıklamıştı.

KİRA GELİR VERGİSİ 2020 NE ZAMAN ÖDENİR?

Nisan ayı sonuna kadar verilebilecek beyannameler üzerinden hesaplanan ‘ödenecek verginin’ ilk taksiti 30 Nisan 2020 tarihine kadar yatırılabilecek. İkinci taksit ise 4 Ağustos 2020 (31 Temmuz 2020 resmi tatile-kurban bayramı-rastladığından) tarihine kadar ödenebilecek.

KİRA GELİR VERGİSİ NEREYE ÖDENİR?

Beyannamede gösterilen vergiler, vergi dairesi veznesine ödenebildiği gibi, anlaşmalı bankalara ve gib.gov.tr adresinden banka kartları ve kredi kartları ile de ödenebiliyor.

KİRA GELİR VERGİSİ 2020 NASIL HESAPLANIR?

Götürü gider yöntemi nedir, nasıl uygulanır?

Gider indiriminde birçok kişi tarafından götürü gider yöntemi uygulanıyor. Çünkü basit olanı bu. Önceden götürü gider olarak kira bedelinin yüzde 25’lik kısmı düşülebiliyordu. Ama bu oran geçtiğimiz yıllarda yüzde 15’e indirildi. 2019 yılı gelirlerini beyan ederken de götürü gider oranı olarak yüzde 15’in kullanılması gerekiyor. İstisna uygulamasından (konut kira gelirlerinde 2019 yılı için 5 bin 400 lira) yararlanma hakkı olan mükellefler, yıllık kira tutarından önce istisnayı düşüp kalan tutar üzerinden de yüzde 15 oranında götürü gider indirebilirler.

Örneğin kiraya verdiği bir konuttan 2019 yılında 10 bin lira kira alan bir kişi beyanname üzerinde önce bu tutardan 5 bin 400 liralık istisnayı düşecek, kalan 4 bin 600 liradan ise yüzde 15 oranına göre hesapladığı 690 liralık götürü gideri indirebilecektir. Bundan sonra kalan 3 bin 910 lira üzerinden yüzde 15 oranına göre hesapladığı 586 liralık gelir vergisini de iki taksitte ödeyebilecektir. İstisnadan yararlanamayan mükellefler ise direkt olarak aldıkları yıllık kiranın yüzde 15’ini düşüp kalan tutar üzerinden gelir vergisi ödeyecekler.

Gerçek gider yöntemi nedir? Daha avantajlı mı?

Kira gelirinden, gelir vergisi yasasında sayılan (Md. 74) ve belgeye dayandırılması gereken giderlerin indi-rilebildiği bir yöntemdir. Kiraya verdikleri eve boya, badana, tamir, bakım gibi masraf yapan mükelleflerin yanında, özellikle krediyle alarak kiraya verdiği gay-rimenkulü için taksit ödemeye devam eden kişiler ile evini kiraya verip kendi de kirada oturanlar için gerçek giderin genellikle götürü gidere oranla daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak konut kira gelirlerinin 5 bin 400 lirası üzerinden vergi hesaplanmadığı için, giderlerin de bu tutara isabet eden kısmının indirimine izin verilmiyor. Bu nedenle öncelikle istisna dışı hasılatın toplam hasılat içerisindeki oranı bulunmalı, bu oranla gerçek gider tutarı çarpılmak suretiyle beyannamede indirilebilecek gider tutarına ulaşılmalıdır.