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Kira kontratları e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "e-Devlet kullanıcıları kira kontratlarını yıl sonuna kadar e-Devlet üzerinden yapabilecekler." dedi.

07 Ağustos 2024 | 12:33
Son Güncellenme: 07 Ağustos 2024 | 13:21
Kira kontratları e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Toplantısı"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

Üst düzey siyasi sahiplik, katılımcı anlayış, etkili koordinasyon, izleme ve raporlama temel ilkeleri doğrultusunda bugüne kadar 16 toplantı yaptık.

Bu toplantılar, bütünleşik bir dijital dönüşüm anlayışının benimsenmesinin temelini oluşturmuştur.

2018 yılından itibaren düzenli aralıklarla gerçekleştirilen toplantılarda alınan kararlar neticesinde e-Devlet Kapısında önemli ilerlemeler yaşanmıştır.

Ulusal veri sözlüğü, veri ihtiyaç envanteri, bütünleşik hizmet tasarımı, memnuniyet anketi gibi pek çok alanda çalışmalar başlatılmış, Yapay zekâ ve büyük veri ile ilgili kararlar da bu süreçte hayata geçirilmiştir.

Geçen yıl kabul edilen 12’inci 5 Yıllık kalkınma Planımızın odağında ikiz dönüşüm olarak da isimlendirilen yeşil ve dijital dönüşüm vardır. Bu çerçevede dijital dönüşümü güçlü bir şekilde devam ettirmekte kararlıyız.

Bugünkü toplantımızın ana gündemini e-Devlet Kapısı ilerleme durumu, uluslararası endekslerdeki durumumuz ve planlanan yeni çalışmalar oluşturmaktadır.

 

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Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Hektaş’tan (HEKTS) Özbekistan yatırımı hakkında açıklama var
Eminiş Ambalaj’dan (EMNIS) yatırımcıları bilgilendirme duyurusu
Borsa İstanbul, bir şirketin borsa faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı
Yeşilden kırmızıya: Borsada gün sonu özeti
Mayıs ayında borsaya açılmıştı: Hareket’i yurtdışında büyütecek
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