Sıcak daldırma galvanizleme, otokorkuluk ve solar çelik konstrüksiyon üreticileri arasında yer alan Kıraç Galvaniz'in halka arzı tamamlandı. Şirket, 'TCKRC' koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek.

1 Halka arz büyüklüğü İnfo Yatırım liderliğinde toplam 39 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığıyla 14-15 Ağustos 2024 tarihlerinde pay başına 24,00 TL sabit fiyatla, talep toplama yöntemiyle gerçekleşen halka arzın büyüklüğü 1,08 milyar TL oldu.

2 4,5 kat talep Kıraç Galvaniz'in paylarının halka arzında yurt içi bireysel yatırımcılardan 1,9 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan ise 8,3 kat olmak üzere toplamda halka arz büyüklüğünün yaklaşık 4,5 katı talep toplandı.

3 667 bin 309 yatırımcı katıldı Halka arzda 667 bin 177 yurt içi bireysel yatırımcıya, 132 yurt içi kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 667 bin 309 yatırımcıya dağıtım yapıldı. Satış sonuçlarına göre planlanan tahsisatla uyumlu olarak halka arzın %60'ını bireysel yatırımcılar, %40'ını kurumsal yatırımcılar oluşturdu.