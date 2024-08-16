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Kıraç Galvaniz halka arzına 4,5 kat talep geldi

Kıraç Galvaniz, 14-15 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleşen talep toplama sürecini yatırımcılardan gelen 4,5 kat taleple tamamladı. Halka arz büyüklüğü 1,08 milyar TL oldu.

16 Ağustos 2024 | 17:06
Kıraç Galvaniz halka arzına 4,5 kat talep geldi

Sıcak daldırma galvanizleme, otokorkuluk ve solar çelik konstrüksiyon üreticileri arasında yer alan Kıraç Galvaniz'in halka arzı tamamlandı. Şirket, 'TCKRC' koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek.

1 Halka arz büyüklüğü

Halka arz büyüklüğü İnfo Yatırım liderliğinde toplam 39 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığıyla 14-15 Ağustos 2024 tarihlerinde pay başına 24,00 TL sabit fiyatla, talep toplama yöntemiyle gerçekleşen halka arzın büyüklüğü 1,08 milyar TL oldu.

2 4,5 kat talep

4,5 kat talep Kıraç Galvaniz'in paylarının halka arzında yurt içi bireysel yatırımcılardan 1,9 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan ise 8,3 kat olmak üzere toplamda halka arz büyüklüğünün yaklaşık 4,5 katı talep toplandı.

3 667 bin 309 yatırımcı katıldı

667 bin 309 yatırımcı katıldı Halka arzda 667 bin 177 yurt içi bireysel yatırımcıya, 132 yurt içi kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 667 bin 309 yatırımcıya dağıtım yapıldı. Satış sonuçlarına göre planlanan tahsisatla uyumlu olarak halka arzın %60'ını bireysel yatırımcılar, %40'ını kurumsal yatırımcılar oluşturdu.

4 Kıraç Galvaniz halka açıklık oranı

Kıraç Galvaniz halka açıklık oranı Kıraç Galvaniz'in halka açıklık oranı da %26,47 olarak gerçekleşti.
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Şişecam (SISE) bilanço tarihi belli oldu
SPK'dan bir halka arz, 3 sermaye artırımı onayı
SPK bülteninden: 1 yeni halka arz, 2 bedelsiz onayı var
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Kıraç Galvaniz'den halka arz açıklaması: Dün başladı...
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GERİ
İLERİ
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