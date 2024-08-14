Halka arz başvurusu onaylanan Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. AŞ'nin lotları, sermaye artırım yöntemiyle satılacak ve bireysel yatırımcıya paylar eşit dağıtılacak.

HALK ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?

Şirketin halka arz fiyatı 24 lira olarak belirlenirken, toplam halka arz büyüklüğünün 1 milyar 80 milyon lira olması bekleniyor.45 milyon lot payın dağıtılacağı şirketin halka arzında talep toplama, 15 Ağustos'a kadar devam edecek.

SATIŞ VE PAZARLAMA YÖNETİCİSİ MALÇOK'TAN AÇIKLAMA

Firmanın Satış ve Pazarlama Yöneticisi Taha Malçok, AA muhabirine, 2006 yılında sıcak daldırma galvaniz sektöründe Bursa'da faaliyete başlayan firmanın 2010 yılında oto korkuluk-bariyer sektörüne giriş yaparak metal sektöründe faaliyetini sürdürdüğünü söyledi.

Kıraç Galvaniz'in 2017 yılından itibaren güneş enerjisi sektörüne giriş yaparak pazar payını genişlettiğini vurgulayan Malçok, "Şu an sektördeki gücünü artırmak amacıyla faal tesislerin üzerine 5 katı büyüklüğünde makine ve tesis yatırımı yapmaktadır. Bu sayede ürün gamını genişletmeyi ve bunlarla birlikte yurt dışı pazar payı artışını karşılamayı hedefliyoruz." dedi.

"BOZÜYÜK'TE DEVAM EDEN FABRİKA YATIRIMIMIZ VAR"

Malçok, oto korkuluk, ses ve gürültü bariyerleri, galvaniz ve güneş enerjisi sistemleri üzerine üretim ve imalat yaptıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Birinci ana iş kolumuz oto korkuluk, yani araç bariyer sektörü. Bu sektörde 38 adet CE belgeli ürünümüz bulunmakta. Çelik oto korkuluk sistemleri ve motorcu dostu motosiklet koruyucu bariyerler üretiyoruz. Solar enerjisi sektöründe konstrüksiyon ve bağlantı parçaları üretmekteyiz. Ses ve gürültü bariyerleri de ilgi alanımız. Bursa'da faaliyetine devam eden iki fabrikamız var. Yaklaşık 130 kişi istihdam ediyoruz. Toplam 10 bin metrekare kapalı alanımız var. Bozüyük'te ise devam eden bir fabrika yatırımımız mevcut. Bozüyük'teki fabrikamız 30 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 55 bin metrekare alana sahip. Buradaki yatırımımız tamamlanınca yaklaşık 250 kişi istihdam etmeyi planlıyoruz."

Firmanın halka arz olacağını ve 14-15 Ağustos'ta talep toplama işlemlerinin başlayacağını vurgulayan Malçok, şunları kaydetti:

"Halka arzdaki en büyük motivasyonumuz yeni fikirlerin yeşereceği daha verimli, yenilikçi ve daha büyük üretim tesisimizi devreye almak. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin büyük kısmı, devam eden tesis ve makine yatırımımız için kullanılacak olup bu sayede istihdam artışı sağlayıp ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Halka arz gelirinin yüzde 45'i devam eden tesis ve makine yatırımında, yüzde 40'ı işletme sermayesinde ve yüzde 15'i ise borç ödemesinde kullanılacak."

Kıraç Galvaniz hakkında

2006 yılında sıcak daldırma galvaniz üzerine temelleri atılan Kıraç Galvaniz, 2010 yılında oto korkuluk imalatıyla metal sektöründeki ana faaliyetine başladı. 2017 yılında ivme kazanmaya başlayan güneş enerji sistemleri sektöründe çelik konstrüksiyon üreticisi olarak yerini alan firma, bu alandaki pazar payını genişletti.

Sektördeki gücünü ve mevcut üretim tesislerindeki kapasitesini artırmak amacıyla Bozüyük Organize Sanayi Bölgesinde makine ve tesis yatırımı yapan Kıraç Galvaniz, bu sayede ürün gamını genişletmeyi ve yurt içi ve yurt dışındaki pazar payını artırmayı hedefliyor.

Kıraç Galvaniz, Bozüyük'teki 55 bin metrekare alana sahip yeni üretim tesisinde 200 ton kapasiteli yağmur suyu geri kazanım sistemleri kurarak, su tüketiminin çevresel etkilerini azaltıp su tasarrufu yapmayı ve suyun daha sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını sağlamayı amaçlıyor. Tesisin çatısına kurulacak 3 megavat güneş santrali sayesinde elektrik tüketimi yeşil enerji olarak gerçekleştirilecek.

İki fazdan oluşan yeni üretim tesisinin metal-imalat bölümünü kapsayan birinci fazı, ekim ayında faaliyete başlayacak. İkinci faz olan sıcak daldırma galvaniz hattı, 2025 yılının ikinci çeyreği itibarıyla tamamlanıp Avrupa'nın en büyük kompleks tesislerinden biri haline gelecek.

Kıraç Galvaniz, halka arzdan elde edeceği gelirinin yüzde 40'lık işletme sermayesini, Avrupa'da binde 5 olan pazar payını yüzde 5'e çıkarmak için firmayı desteklemek adına kullanacak.