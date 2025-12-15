Kiraya verdiği dairesine girince gördükleriyle şoke oldu

Karabük’te bir ev sahibi, kiraya verdiği dairesine girdiğinde karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.
1 Kapıyı çilingirle açtırdı
Olay 100. Yıl Mahallesi’nde bulunan bir dairede meydana geldi. Uzun süredir kiracısına ulaşamayan ev sahibi dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı.
2 Gördüklerine inanamadı
Daire sahibi kapıdan girdiğinde gördükleri karşısında büyük şok yaşadı.
Evin her köşesinin çöp yığınlarıyla dolu olduğunu gören vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
3 Tüm alanlar kullanılamaz durumda
Görüntülerde, dairenin salonundan yatak odasına, mutfağından banyosuna kadar tüm bölümlerinin kullanılamaz hale geldiği görülüyor.
4 Çöpler evin her yerini kaplamış
Odaların içinde biriken çöplerin yaşam alanlarını tamamen kapladığı, evin hijyen şartlarının tamamen ortadan kalktığı dikkat çekti.