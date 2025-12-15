ARA
  Kiraya verdiği dairesine girince gördükleriyle şoke oldu

Kiraya verdiği dairesine girince gördükleriyle şoke oldu

Karabük’te kiraya verilen bir dairede ortaya çıkan görüntüler, ev sahibini şaşkına çevirirken dairenin durumu dikkat çekti.


Kiraya verdiği dairesine girince gördükleriyle şoke oldu

Karabük’te bir ev sahibi, kiraya verdiği dairesine girdiğinde karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

Kapıyı çilingirle açtırdı

Kapıyı çilingirle açtırdı

Olay 100. Yıl Mahallesi’nde bulunan bir dairede meydana geldi. Uzun süredir kiracısına ulaşamayan ev sahibi dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı.

Gördüklerine inanamadı

Gördüklerine inanamadı

Daire sahibi kapıdan girdiğinde gördükleri karşısında büyük şok yaşadı. 

Evin her köşesinin çöp yığınlarıyla dolu olduğunu gören vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Tüm alanlar kullanılamaz durumda

Tüm alanlar kullanılamaz durumda

Görüntülerde, dairenin salonundan yatak odasına, mutfağından banyosuna kadar tüm bölümlerinin kullanılamaz hale geldiği görülüyor.

Çöpler evin her yerini kaplamış

Çöpler evin her yerini kaplamış

Odaların içinde biriken çöplerin yaşam alanlarını tamamen kapladığı, evin hijyen şartlarının tamamen ortadan kalktığı dikkat çekti.
