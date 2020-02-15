Kırmızı Kedi’nin hedefi perakendede büyümek - Ekonomist

Kırmızı Kedi’nin hedefi perakendede büyümek
Türkiye Yayıncılar Birliği’nin (TYB) verilerine göre, 2019 yılında Türkiye’de 423 milyon kitap yayımlandı.
Türkiye’de kitap okuma oranının 2008’den 2019’a kadar yüzde 30’dan yüzde 42’ye yükseldiğini ortaya koyan araştırmalar da var.
Türkiye’de gençlerin daha fazla okuduğu sonucunun çıktığı araştırmalara göre, Türkiye’de kitap okuma oranı iddia edildiği gibi düşmüyor.
Buna paralel olarak da yayıncılık sektörü, ithal kağıt fiyatlarındaki kur artışına bağlı maliyet yükselişi ve korsan kitap basımı gibi sorunlara rağmen gelişimini sürdürüyor.
Kırmızı Kedi de sektördeki pek çok oyuncu gibi sıkıntılarla başa çıkmaya çalışan yayınevlerinden biri. Ancak perakende ve dağıtım alanlarında da faaliyet göstermesi, yayınevi kimliğini destekliyor.
“Sızıntı”, “Samizdat”, “Mustafa Kemal” gibi ses getiren kitapları yayımlayan Kırmızı Kedi, iddialı kitapların yayınevi olmaya devam etmeyi hedefliyor. Şirket, dağıtım ayağında daha önce yaptığı yatırımların meyvelerini almaya hazırlanıyor.
Teknoloji ayağında kitap datası konusunda uzmanlaşıyor. Önümüzdeki dönemde asıl sıçramayı ise perakende sektöründe yapmayı planlıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?