Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Zorunlu kış lastiği hangi araçlarda geçerli?

Kış lastiği takma zorunluluğu, özellikle kış aylarında trafik güvenliği ve akışının korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği kullanmak zorunlu. Özel araçlar için yasal bir zorunluluk olmamakla birlikte, can ve mal güvenliği ile sorunsuz seyahat edebilmek için kullanılması şiddetle tavsiye ediliyor. Bu uygulamanın temel amacı, kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği bulunmayan araçların yolları kapatmasını ve bu durumdan dolayı diğer insanların mağduriyet yaşamasını önlemek.

Normalde 1 Aralık tarihinde başlayan kış lastiği uygulama süresi, 2025 yılından itibaren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle daha erken bir tarihte başlayacak.