Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Zorunlu kış lastiği hangi araçlarda geçerli?

Kış lastiği takma zorunluluğu, özellikle kış aylarında trafik güvenliği ve akışının korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği kullanmak zorunlu. Özel araçlar için yasal bir zorunluluk olmamakla birlikte, can ve mal güvenliği ile sorunsuz seyahat edebilmek için kullanılması şiddetle tavsiye ediliyor. Bu uygulamanın temel amacı, kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği bulunmayan araçların yolları kapatmasını ve bu durumdan dolayı diğer insanların mağduriyet yaşamasını önlemek.
Normalde 1 Aralık tarihinde başlayan kış lastiği uygulama süresi, 2025 yılından itibaren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle daha erken bir tarihte başlayacak.
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile kış lastiği zorunluluğunun süresi ve tarihleri kesinleşmiştir.
Yeni düzenlemeye göre:
Başlangıç Tarihi: 15 Kasım
Bitiş Tarihi: Takip eden senenin 15 Nisan
Süre: Bu zorunluluk, belirtilen tarihler arasında kalan 5 aylık bir dönemi kapsamaktadır.
Böylece kış lastiği uygulama süresi öne çekilmiş ve uzatılmıştır.
HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU?
Kış lastiği kullanma zorunluluğunun kapsadığı araçlar ve özel araçlar için öneriler şunlardır:
Uygulama Kapsamındaki Ticari Araçlar: Yeni tebliğ ile zorunluluk getirilen araçlar; şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet gibi tüm ticari araçlar olacaktır. Bu araçlar, her yıl 15 Kasım ile 15 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmak zorundadır.
Şahsi Araçlar (Özel Kullanım): Şahsi araç kullanıcıları için yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak, karayolu güvenliği, can ve mal emniyeti açısından, özel araç kullanıcılarının da kış lastiği takması şiddetle önerilmektedir.