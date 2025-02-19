Kısa vadeli dış borç stoku aralıkta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2024 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarak 172,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku da 221,3 milyar dolar oldu.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,7 azalarak 74,3 milyar dolar olurken, Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler yüzde 3,8 gerileyerek 34,8 milyar dolara indi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, önceki aya göre yüzde 1,6 azalarak 16,8 milyar dolara indi. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 0,4 azalışla 18,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı da yüzde 0,4 azalarak 18,6 milyar dolara gerilerken, TL cinsinden mevduatları yüzde 0,5 düşerek 20,2 milyar dolar oldu.

Diğer sektörler kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre yüzde 4,2 artarak 63,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 5,1 artarak 59,4 milyar dolar olurken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 7,4 azalarak 3,8 milyar dolara geriledi.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, kısa vadeli dış borç stokunun yüzde 48,3'ü dolar, yüzde 19,6'sı avro, yüzde 16,4'ü TL ve yüzde 15,7'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aralık itibarıyla kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stokunda, Merkez Bankası ile genel hükümetin toplam yükümlülükleri 2023'e göre azalış gösterirken, bankalar ve diğer sektörlerin yükümlülükleri arttı. AA