Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo Jong, 3 gün önce ordunun, Güney Kore’ye karşı “gerekli adımları atması ve planlaması” için görevlendirildiğini bildirerek Seul yönetimini askeri harekat ile tehdit etmişti. Kim Güney Kore’yi “düşman” olarak nitelendirmiş; yakında Seul’un iki ülke sınırındaki “işe yaramaz” irtibat bürosunun çöküşüne tanık olacağını söylemişti. Bugün ise Kuzey Kore’nin, Koreler arası bir irtibat bürosu binasını havaya uçurduğu bildirildi.

İKİ ÜLKE ARASINDA BROŞÜR KRİZİ

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, havaya uçurulan binanın, Kuzey Kore’nin sınır kenti Kaesong’da bulunduğunu duyurdu. Pyonyang yönetimi, daha önce Güney Kore’deki aktivistlerin Kuzey’e broşür göndermesiyle iki ülke arasında tırmanan geriliminin ardından Seul yönetimini ortak irtibat ofisini kapatmakla tehdit etmişti.

Bazı uzmanlar, Kuzey Kore’nin, Seul yönetiminin ABD liderliğindeki yaptırımlar nedeniyle ortak ekonomik projeleri sürdürememesinden duyduğu hayal kırıklığını bu şekilde gösterdiğini ifade ediyor. Kuzey Kore Ordusu, Güney Kore ile yükselen gerilimin ardından sınırındaki Askerden Arındırılmış Bölgeye (DMZ) döneceği tehdidinde de bulunmuştu.

‘ALÇAKLAR’ DİYE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Güney Kore’deki aktivistlerin Kuzey Kore’ye broşür göndermesiyle çıkan gerilim üzerine Kim Jong-un’ın kız kardeşi Kim Yo Jong, 4 Haziran’da, broşürlerin yer aldığı balonları uçuran ilticacılar için “ana vatanlarına ihanet eden alçaklar ve melez köpekler” diyerek “Güney Koreli yetkililer, birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır.” ifadesini kullanmıştı.

Pyongyang yönetimi de 9 Haziran’da, Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini duyurmuştu. Güney Kore Birleşme Bakanlığı, bunun üzerine 10 Haziran’da, sınırdan Kuzey Kore’ye broşür balonları gönderen Özgür Kuzey Kore Savaşçıları ve Keunsaem grupları hakkında polise şikayette bulunacağını açıklamıştı.

Güney Kore’de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor.

İRTİBAT BÜROSU

Güney ve Kuzey Kore arasında, irtibat bürosu aracılığıyla her gün yerel saatle biri 09.00 ve diğeri 17.00’de olmak üzere iki telefon görüşmesi gerçekleştiriliyordu.