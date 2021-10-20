Türkiye ilk olarak, İstanbul’un en büyük uluslararası ulaşım merkezlerinden biri olmasının yanı sıra, Avrupa ve Güney-Batı Asya’nın kesiştiği noktada oldukça elverişli bir konuma sahiptir. İkincisi, Türkiye dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer alıyor ve bu da onu yabancı yatırımcılar ve girişimciler için bir hayli çekici kılıyor. Üçüncüsü, Türkiye’de iş yapmanın operasyonel maliyetleri çoğu Avrupa ülkesine kıyasla çok daha düşüktür.

Ayrıca devlet politikası olarak, Türkiye’de iş kurmayı ve işletme sürecini kolaylaştırmayı amaçlayan çok sayıda destekleyici düzenleme de uygulanmaktadır. Hızla büyüyen e-hizmet sektörü sayesinde teknolojik olarak gelişmiş bir ekonomidir.

Ancak, Türkiye’de bir iş kurma girişiminde bulunmadan önce göz önünde bulundurmanız gereken bazı konular da yok değil. Bugün, bunlardan biri olan faturalandırma sürecine ve nasıl basitleştirilebileceğine göz atacağız.

E-Fatura Mevzuatı

Türkiye’de B2B işletmeler için elektronik fatura kullanımı 2014 yılında zorunlu hale geldi. Türk elektronik fatura sisteminde iki ana fatura türü bulunmaktadır. Birincisi, Gelir İdaresi Başkanlığı’na kayıtlı işletmeler arasındaki B2B işlemler için kullanılan E-Fatura‘dır. Diğeri ise Gelir İdaresi Başkanlığı’na kayıtlı olmayan hem B2B hem de B2C şirketler için kullanılan E-Arşiv‘dir.

Şu an itibariyle alıcının tescil durumuna göre, yıllık cirosu 5 milyon Türk Lirası ve üzerinde olan tüm Türk şirketlerinin E-Fatura veya E-Arşiv düzenlemesi gerekmektedir. Ayrıca yıllık ciro tutarından bağımsız olarak, meyve ve sebze komisyoncuları, online pazaryerleri, otomobil üreticileri, ithalatçı firmalar, ticaret şirketleri ve reklam ajansları gibi belirli sektörlerde faaliyet gösteren tüm firmalar için E-Fatura zorunludur.

E-Fatura düzenlemeye başlamak için gerekenler

Öncelikle şirketinizi Vergi Kimlik Kodu ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na kaydettirmeniz gerekir.

Ayrıca e-devlet portalında bir dizi belge oluşturmalısınız. İlgili belgelerin neler olduğunu mali danışmanınızdan öğrenebilirsiniz.

Firmanızı e-fatura düzenleyicisi olarak kaydetmeniz ve kimlik tespiti ve işlemlerde güvenliği garanti altına almak için dijital sertifika ve dijital mühür almanız istenecektir.

Faturalama için standart format olan UBL-TR 1.2 TEMEL / TICARET E-FATURA kullanmalısınız. İhracat faturaları için kabul edilen format yalnızca UBL-TR 1.2’dir.

Faturaların dijital olarak korunmasıyla ilgili gereksinimlerini de dikkate almalısınız. Hem düzenleyen hem de alıcı faturayı en az 10 yıl saklamakla yükümlüdür.

Bu süreç nasıl basitleştirilir

Kısa ve net cevap – otomasyon kullanarak! Her şeyi ayarlamak biraz çaba ve zaman gerektirebilir, ancak sonunda otomasyon sizi birçok rutin işlemden kurtaracaktır. Tüm satış işlemlerini otomatik olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildiren birçok çözüm mevcuttur.

E-Fatura belgelerinin düzenlenmesi için Türkiye’nin önde gelen dijital hizmetlerinden biri olan QNB eFinans ile entegrasyonu bulunan 1C:Drive, ilk kurulum sürecini sizin için daha da basitleştiriyor. Böylece, herhangi bir ek adım veya sürece ihtiyaç duymadan E-faturalarınızı doğrudan ERP sisteminden gönderebilirsiniz.

Ayrıca 1C:Drive’da talep planlama, fiyat teklifi ve üretim yönetimi için bir dizi faydalı aracın yanı sıra, temel göstergeleri izleme, görsel raporlama ve sipariş takibi gibi ek özellikler de mevcuttur.

Son olarak;

Türkiye, avantajlı coğrafi konumu, hızla büyüyen ekonomisi, nispeten düşük maaşları ve ılımlı vergileri nedeniyle küçük ve orta ölçekli işletmeler için en cazip ülkelerden biri olarak kabul edilmektedir. Teknoloji ve IT işletmeleri için mükemmel bir ortam yaratan dijital dönüşüm açısından da uzun bir yol kat ettiğini söyleyebiliriz.

Türkiye’deki finansal raporlama ve faturalandırma gereklilikleri göz önüne alındığında, şirketlerin süreç otomasyonunu ve yasal gerekliliklere uyumu sağlayan araçları uygulamaya koymaları için güçlü bir teşvik de söz konusu.

Bu bir ilandır.