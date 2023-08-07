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Derince'deki patlamanın nedeni ne? İlk değerlendirme

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda meydana gelen patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Gemilerden buğday aktarma sırasında buğday tozu sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğu değerlendiriliyor.

07 Ağustos 2023 | 15:27
Son Güncellenme: 07 Ağustos 2023 | 22:14
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Derince'deki patlamanın nedeni ne? İlk değerlendirme

İlçenin sahil kesiminde saat 14.40 sıralarında TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Yoğun duman ve toz bulutuna neden olan patlama sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Patlama sesi Körfez'in birçok kesiminden duyuldu.

TMO: Patlamanın toz sıkışması nedeniyle olabileceği değerlendirilmekte 

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Kocaeli'nin Derince ilçesindeki siloda meydana gelen patlamanın toz sıkışması nedeniyle olabileceğinin değerlendirildiğini bildirdi.

TMO, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"TMO Derince Silosu'nda 14.45 dolaylarında bir patlama meydana gelmiştir. Patlama nedeniyle 13 silo kuyusu ve müştemilatı yapılarında hasar meydana gelmiştir. Patlamanın toz sıkışması nedeniyle olabileceği değerlendirilmekte olup detaylı teknik inceleme sonucunda sebebi netleşecektir."

"12 yaralımız var"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da bölgede ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Yaralı sayısının 12'ye çıktığı bilgisini veren Büyükakın, "12 yaralımız var maalesef. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Büyükakın, ekiplerin gerekeni yaptığını, ilave önlemlerin alındığını aktararak, "Patlama sırasında merkezdeydim, olur olmaz haberini aldım detayları zaman içerisinde öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Valisi Yavuz'dan TMO silosundaki patlamaya ilişkin açıklama

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarındaki patlamada 10 kişinin yaralandığını, enkaz altında kimse olmadığını değerlendirdiklerini bildirdi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Yavuz, gazetecilere açıklama yaptı.

İlk andan itibaren sağlık, UMKE, AFAD, arama kurtarma ve itfaiye ekiplerinin süratle bölgeye intikal ettirildiğini aktaran Yavuz, "Arkasından hemen vakit geçirmeksizin bölgeye geldim. Arkadaşlarımızı süratle olay yerinden kurtardık ve ambulanslarla en kısa sürede sağlık teşkilatlarına gönderdik. Şu ana kadar 10 yaralımız mevcut. 2 tanesinin durumunun biraz daha ağır olduğunu söylemem gerekir. Diğer yaralılarının durumuyla ilgili de sağlık kuruluşları takiplerini yapıyor. Yaralılarımızı bizatihi görme imkanım da oldu. Öncelikle 'geçmiş olsun' dileklerimi iletmek istiyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." şeklinde konuştu.

Yavuz, bölgede güvenlik birimlerinin gerekli tedbirlerini aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu anda enkaz altında hiç kimsenin olmadığını belirtmek istiyorum. Kontrollerimiz, personel sayımı gerçekleştirildi. Enkaz altında kimse olmadığını değerlendiriyoruz. Bu konunun uzmanlarıyla da yaptığımız görüşmede ve alanda yapılan teknik incelemede buğday tozu sıkışması kaynaklı bu tür patlamaların olabileceği değerlendiriliyor. Bunun dışında bir patlama olduğuna dair şu anda bir emare söz konusu değil ama konunun uzmanları da elbette çok yönlü olarak olaya bakıyorlar ama bizim değerlendirmemiz, buğday tozu sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğu yönündedir. Şu anda arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam ediyor."

Vali Yavuz, gazetecilerin bölgede yeni patlama riski olup olmadığı sorusuna, "Elbette bunu şu anda öngörmüyoruz ancak tedbirlerimiz mevcut. Anlık müdahale edebilecek imkanlara sahibiz." yanıtını verdi.

Limanda bulunan gemilerde herhangi olumsuz bir durum söz konusu değil

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kocaeli TMO silosundaki patlamaya ilişkin yapılan kontrollere göre silonun yer aldığı limandaki gemilerde herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunun bölgeye yönlendirildiği belirtildi.

İstanbul-Kuruçeşme'deki Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ve Tuzla'da konuşlu şark römorkörünün de kalkışa hazır olarak bekletildiği kaydedilen açıklamada, "Yapılan kontrollerde, limanda bulunan gemilerde herhangi olumsuz bir durum söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.

AFAD: Derince'deki patlamada göçük altında kalan bir vatandaş kurtarıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda meydana gelen patlamada göçük altında kalan bir kişinin kurtarıldığını bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 14.50'de Liman bölgesindeki patlamada oluşan yangına, AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

Patlama sonucunda göçük altında kalan bir vatandaşın kurtarıldığı aktarılan açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgiye göre, olayda 10 vatandaşımız yaralanmış olup, an itibarıyla can kaybı bulunmamaktadır. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı. (AA) 

 

 

 

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