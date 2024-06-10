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Komşusunu boş kağıda attırdığı imzayla borçlandırdı... Mahkemeden emsal karar

Yaşlı komşusuna boş kağıda imza attırıp sahte bonoyla borçlandıran kişinin "tatile giderken verdiğim parayı çaldırdı" savunması mahkemece hayatın olağan akışına aykırı bulundu, yaşlı komşunun borcu olmadığına hükmedildi.

10 Haziran 2024 | 12:44
Komşusunu boş kağıda attırdığı imzayla borçlandırdı... Mahkemeden emsal karar

Yaşlı komşusuna boş kağıda imza attırıp sahte bonoyla borçlandıran kişinin "tatile giderken verdiğim parayı çaldırdı" savunması, mahkeme tarafından hayatın olağan akışına aykırı bulundu.

İstanbul'da bir kişi, komşusuna imzalattığı boş kağıdı 325 bin liralık bono haline dönüştürdü ve komşusu hakkında takip başlatılmasına neden oldu.

Boş kağıda imza atan komşunun çocukları, "85 yaşındaki babalarına hileyle, yaşlılığından faydalanarak boş kağıt imzalatıldığını, kağıdın bonoya dönüştürüldüğünü" belirterek, babalarının "borçlu bulunmadığının tespitine" karar verilmesi istemiyle dava açtı.

Davalı ise "12 yıldan beri komşusu olan yaşlı adama, iyi komşuluk ilişkileri nedeniyle iş yerinde muhafazası zor ve riskli olan 325 bin lirayı, yapacağı kısa bir seyahat nedeniyle evinde muhafazası için verdiğini, seyahat dönüşünde komşusunun paranın çalındığını bildirdiğini" öne sürdü.

Davalı, bunun üzerine komşusuyla senet düzenlediğini, davacının bu durumu ikrar eden imzalı belgesi de bulunduğunu, senedin bizzat kendisinin huzurunda imzalandığını bildirerek davanın reddini istedi.

İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, davayı kabul ederek, yaşlı komşunun borcunun bulunmadığına karar verdi.

İlk derece mahkemesinin kararında, bononun üzerindeki imzanın davacının el ürünü olduğu, ancak bononun sahte olarak tanzim edildiği, gerçekte davacının davalıya borcu olmadığı tespiti yapıldı.

İmzanın kötüye kullanılması suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Davalının borç verme nedeni olarak bildirdiği durumun hayatın olağan akışına uygun bulunmadığı aktarılan yerel mahkeme kararında ayrıca, davalının "açığa atılan imzanın kötüye kullanılması" suçundan Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesince 2 yıl 6 ay hapis cezası aldığı ve kararın kesinleştiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verildiği vurgulandı.

Karara karşı davalı, istinaf kanun yoluna başvurdu. İstinaf başvurusu esastan reddedilen davalı, dosyayı bu kez Yargıtaya taşıdı.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, istinaf tarafından verilen, davanın esastan reddine ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olduğu kanısına vararak, kararı onadı.

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