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Konteyner ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Konteyner ithalatında 31 Temmuz'a kadar gümrük vergisi ve ilave gümrük vergisi yüzde sıfır olarak uygulanacak.

10 Mart 2023 | 10:29
Son Güncellenme: 10 Mart 2023 | 11:22
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Konteyner ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, konteyner ithalatında 31 Temmuz'a kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisi ve ilave gümrük vergisinin yüzde sıfır olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için konteyner alımları yoğunlaşmıştı.

Kararların hükümlerini Ticaret Bakanlığı yürütecek.

Öte yandan, Bakanlığın Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Avrupa Birliği Komisyonunda yürütülen çalışmalara paralel güncelleme yapıldı.

 

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