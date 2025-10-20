Konya'da tuhaf olay: Cebinden piton yılanı çıktı

Kraliyet yılanları Afrika'nın kırsal kesimlerinde yaşayan sakin mizaçlı, zehri olmayan avlarını boğarak beslenen yılan türleridir. Burada bunları donmuş çözülmüş hayvanlarla beslemekteyiz. Herhangi bir beslemesinde canlı hayvan kullanmıyoruz. Bunların ömürleri 30 yıla kadar çıkabilmektedir. Canlı ağırlıkları 1.5-2 kilogram civarındadır. Boyları iki metreye kadar uzamaktadır. Yaban hayatında bulduğunuz bu tip yılan olabilir. Farklı türleri hayvanat bahçesine getirerek burada bizim uygun şartlarda beslememize yardımcı olabilirsiniz. Bu yılan da aynı şekilde polis ekipleri tarafından bulunmuş Doğa Koruma Milli Parklar tarafından bize teslim edilerek bakım beslemesini burada devam ettirmemizi sağlamıştır.