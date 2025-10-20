Konya'da tuhaf olay: Cebinden piton yılanı çıktı

Konya'daki asayiş kontrolü sırasında polis ekipleri tarafından bir şahsın cebinde bulunan yavru piton yılanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edildi. Sağlık kontrolleri yapılmak üzere Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne götürülen yavru piton, burada özel bir ortamda bakım ve beslenmeye alındı. Ayrıca, yılanı izinsiz bulunduran şahsa idari para cezası uygulandığı belirtildi.
Olay yerine intikal eden ekipler tarafından piton yılanına el konulurken ilgili şahsa da idari para cezası uygulandı. Ekipler tarafından teslim alınan yavru piton, sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Karatay Hayvanat Bahçesi veteriner hekimlerine teslim edildi.
Karatay İlçe Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi Ahmet Akbalcı, "Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri tarafından hayvanat bahçemize getirilen piton yılanının yapılan muayenesinde herhangi bir sağlık problemi olmadığı anlaşılmış olup uygun ortam ısı ve nem bulunan özel ortamında beslemeye alınarak gözetimimizde bakım beslemesi yapılmaktadır.
Kraliyet yılanları Afrika'nın kırsal kesimlerinde yaşayan sakin mizaçlı, zehri olmayan avlarını boğarak beslenen yılan türleridir. Burada bunları donmuş çözülmüş hayvanlarla beslemekteyiz. Herhangi bir beslemesinde canlı hayvan kullanmıyoruz. Bunların ömürleri 30 yıla kadar çıkabilmektedir. Canlı ağırlıkları 1.5-2 kilogram civarındadır. Boyları iki metreye kadar uzamaktadır. Yaban hayatında bulduğunuz bu tip yılan olabilir. Farklı türleri hayvanat bahçesine getirerek burada bizim uygun şartlarda beslememize yardımcı olabilirsiniz. Bu yılan da aynı şekilde polis ekipleri tarafından bulunmuş Doğa Koruma Milli Parklar tarafından bize teslim edilerek bakım beslemesini burada devam ettirmemizi sağlamıştır.