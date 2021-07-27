Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs pandemisine ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Bakan Koca, “Adıyaman ve Kahramanmaraş, çok yüksek riskli il (Kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (Turuncu) kategorisine geçti. Aşılarımızı yaptırarak riski en az düzeye indirelim” dedi.

AŞI YAPTIRMAYANLARIN SAYISI

Koca, 26 Temmuz itibarıyla aşılama rakamlarını da paylaştı. Koca “Toplam 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 244.868. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 910.136. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 212.868. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22.344.407’e indi” dedi.

Bakan Koca, dün pandemide son durumu paylaşmıştı: