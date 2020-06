Koronavirüs salgını dünya genelinde devam ediyor. Worldometers verilerine göre dünya genelinde bugüne kadar tespit edilen toplam vaka sayısı 5 Haziran itibarıyla 6 milyon 789 bin 373 oldu. Dünya genelinde toplam can kaybı 396 bin 191’e ulaştı.

ABD’DE CAN KAYBI 110 BİN 600

Salgının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD’de can kaybı 110 bin 600’e, vaka sayısı 1 milyon 936 bine çıkarken, iyileşen sayısı da 713 bini geçti. Rusya’daki vaka sayısı 8 bin 726 artarak 449 bin 834’e, can kaybı ise 144 artarak 5 bin 528’e çıktı.

Avrupa’da en fazla can kaybının yaşandığı İngiltere’de ise hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 357 artarak 40 bin 261’e, vaka sayısı ise 1650 artarak 283 bin 311’e çıktı.

17 Haziran’da yeniden başlayacak İngiltere Premier Lig’de 3 haftalık maç programı belli oldu.

İTALYA’DA CAN KAYBI 33 BİN 774

İtalya’daki can kaybı 33 bin 774’e, vaka sayısı ise 234 bin 531’e ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 163 bin 781’e yükseldi. Son 24 saatte ülke genelindeki kaydedilen 518 yeni vakadan 402’sinin Lombardiya’dan olması dikkati çekti.

‘FRANSA’DA SALGIN KONTROL ALTINA ALINDI’

Fransa’da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 111’e, vaka sayısı ise 190 bin 460’a çıkarken, iyileşenlerin sayısı 70 bin 504 olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kurduğu Bilim Kurulunun Başkanı Jean-François Delfraissy, ülkede salgının kontrol altına alındığını, günlük vaka artışının önemli ölçüde azaldığını ifade etti.

İspanya’daki can kaybı 1 artışla 27 bin 134’e çıkarken, PCR testlerine göre vaka sayısının 240 bin 978’e çıktığı bildirildi.

AB ülkeleri arasında Kovid-19’dan en fazla etkilenen İtalya ve İspanya, turizmi canlandırmak için başlayan sınırların yeniden açılma sürecinin AB içinde ortak yürütülmesi çağrısında bulundu.

– Irak, Azerbaycan ve Hindistan’da günlük vaka sayısında rekor

Irak’ta son 24 saatte 1006 yeni vaka tespit edilmesiyle ülkede salgının görüldüğü günden bu yana, “bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısına” ulaşıldı.

Hindistan’da da 9 bin 851 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 226 bin 779’a, toplam can kaybı 6 bin 348’e ulaştı. Günlük vaka artışında yeni rekor kaydedildi.

Azerbaycan’da tespit edilen 338 yeni vakayla salgında şimdiye kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıldı. Toplam vaka sayısı 6 bin 860’a, ölü sayısı 82’ye çıktı.