Koronavirüs döneminde insanların ekran karşısında geçirdiği süre dünya genelinde artmış görünüyor. BBC’nin haberine göre İngiltere’de görme bozuklukları araştırmalarına maddi kaynak sağlayan Fight of Sight adlı yardım kuruluşunun bu nedenle bir tavsiyesi var. Kuruluş, insanların 20-20-20 kuralına uymasını tavsiye ediyor.

Peki, 20-20-20 kuralı nedir? Kuruluş, sürekli ekran karşısında olanların her 20 dakikada bir 20 saniye süreyle ekrandan 20 feet (yaklaşık 6 metre) uzağa bakmalarını öneriyor.

İngiltere’de 2 bin kişinin katıldığı bir araştırmada katılımcıların yarısı salgın sonrası ekran başında geçirdiği sürenin arttığını söylüyor. Araştırma katılımcılarının yüzde 38’i bu nedenle gözlerinin kötüleştiğini belirtmiş.

Kuruluşun Başkanı Sherine Krause, “Görme kayıplarının yarısından fazlası erken teşhisle önlenebilir. Düzenli göz kontrolleriyle semptom görülmese bile görme kabiliyetini tehdit eden sorunlar tespit edilebilir. Ama ekrandan belli aralıklarla uzak kalmak gözler üzerindeki baskıyı hafifletebilir” diyor.