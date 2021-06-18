İstanbul’da birinci doz aşı sayısı 4 milyon 594 bin 229, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 310 bin 72 olmak üzere toplamda 6 milyon 904 bin 301, Ankara’da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 98 bin 616, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 185 bin 563 olmak üzere toplamda 3 milyon 284 bin 179, İzmir’de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 666 bin 922, ikinci doz aşı sayısı 967 bin 571 olmak üzere toplamda 2 milyon 634 bin 493 doz olarak kayıtlara geçti.