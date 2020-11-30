Yeni koronavirüs kararları neler? sorusu bugün yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu, koronavirüse karşı alınan yeni kısıtlama kararlarını açıkladı. Erdoğan, “Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma yasağı sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonu sokak kısıtlaması cuma akşam saat 21.00’den pazartesi sabah saat 05.00’e kadar geçerli olacak” dedi. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Yeni kararlar salı akşamından itibaren uygulanacak.

Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye ilişkin,”Salgının olumsuz etkisini azaltmak için, insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan tedbirler dışında çare bulunmuyor. 83 milyon hep birlikte seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamasını, dikkatli hareket etmelerini istiyoruz. Nice mücadelelerden alnının akıyla çıkan Türkiye, salgın karşısında verdiği mücadeleyi de Allah’ın izniyle mutlaka kazanacaktır.” ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜSE KARŞI ALINAN YENİ KARARLAR *

Koronavirüse karşı alınan yeni kararlar şöyle:

“Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21.00’den pazartesi sabahı saat 5’e kadar kesintisiz devam edecek. Cumartesi-Pazar artık evlerimizdeyiz.”

Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatlerde kısıtlama dışında kalacak.

Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir.

Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecektir.

Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sınırlanabilecektir.

Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir.

Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır.

gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir.

50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir personelce salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı şekilde denetlenecek.

Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.”

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR? *

Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı gününden itibaren uygulanacağını bildirdi.

AŞI UYGULAMASI ÖNÜMÜZDEKİ AY BAŞLIYOR *

Erdoğan, Kovid-19 aşısının uygulanmasına ilişkin, “İnşallah önümüzdeki aydan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak bu aşının uygulaması yapılacaktır.” dedi.

Konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen Erdoğan, “Senin milletvekilin kalkacak, benim silahlı kuvvetlerime edepsizce, alçakça hakaret edecek ve sen bunu kapıya koyamayacaksın. Mehmetçiğine sahip çıkan bu millet, seni asla affetmeyecektir. Sandıklar da seni affetmeyecektir. Ülkesinin felaketinden kendine iktidar çıkarmaya çalışanları bu millet affetmeyecektir. Darbecilerden arınıp, vatan savunmasına sıkı sıkıya sarılan ordusuna hakaret edenleri bu millet affetmez.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Borsa İstanbul hisselerinin Katar’a devrine ilişkin, “Bu anlaşmadan sonra Türkiye Varlık Fonu’nun Borsa İstanbul’daki payı yüzde 80,6’dır, yani 1 yıl öncesiyle aynıdır.” dedi.