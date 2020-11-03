Koronavirüse karşı yeni kararlar… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı alınan yeni kararları duyurdu. Erdoğan, “Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetler saat 22.00’de sona erecektir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronavirüse karşı alınan yeni kararlarla ilgili açıklamaları şöyle:

Erdoğan, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşıların bahar aylarıyla birlikte vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde, “Türkiye genelinde geçerli olmak üzere özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek .” diye konuştu.

.” diye konuştu. Erdoğan, “Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetler saat 22.00’de sona erecektir.” dedi.

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