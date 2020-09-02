Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı. Bakan Koca, “Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşıyoruz, bayramlar ve düğünlerdeki hareketlilik ve dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi.” dedi. Peki, koronavirüste en yüksek riskli iller hangileri?

Sağlık Bakanı Koca şunları söyledi:

“Hastaların ve yitirdiğimiz canlarımızın sayısı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tekrar artıyor. Salgın artarak devam ediyor. Virüs her geçen gün daha fazla insana bulaşıyor. Her gün test sayımızı artırıyoruz. Yeni hasta sayımız düşmüyor. Sağlık personelimizin menfur saldırılara muhatap olması içimizi acıtıyor, şevkimizi kırıyor.

29 BİN 865 SAĞLIK ÇALIŞANI KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Koca, “Şu ana kadar 29 bin 865 sağlık çalışanımız virüse yakalandı. 52 sağlık çalışanımızı yitirdiklerimiz arasında ebediyete yolcu ettik.” bilgisini verdi.

EN YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Peki koronavirüste en yüksek riskli iller hangileri? Sağlık Bakanı Koca, “Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum, Sivas, Kayseri halen yüksek riskli illerimiz arasında. Hasta sayısını Gaziantep’te yüzde 52, Şanlıurfa’da yüzde 59, Diyarbakır’da yüzde 49, Mardin’de yüzde 61 aşağı çekmeyi başardık. HES kodu başarıyla devam ediyor. İzolasyon tedbirine uymayan 153 bin pozitif kişi bu sayede tespit edildi. Koronavirüsün mevsimsel hastalıklarla birleşmesi mümkündür ancak bu duruma karşı yeni tedbirlerimiz alındı ve mücadelemizin boyutu değişecek. HES kodu uygulaması, kitle ulaşım araçlarından sonra, birçok sosyal mekana girişte de uygulanmak üzere yaygınlaştırılacaktır.” ifadelerini kullandı.

ÜLKE GENELİNDE DURUM KONTROL ALTINDA

Koca ayrıca, “Ülke genelinde durum kontrol altında. İstanbul, Trakya ve Ege Bölgesi’nde ciddi bir artış yok. Orta Anadolu ve Güneydoğu’da maalesef artış var.

ANKARA’DA ARTIŞ HIZI YÜKSEK *

Son dönemde artışın en fazla olduğu illerin başında Ankara geliyor. Yer yer Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman gibi bazı illerimizde hızlı hasta artışına bağlı hastane sıkıntısı yaşandı. Hızlı müdahaleyle sorunlar aşılmaktadır. “(Filyasyon) Konya’da 460, Şanlıurfa’da 200, Mardin’de 111, Diyarbakır’da 370, Erzurum’da 207, İzmir’de 350, Kayseri’de 120 ekip sahada. Gençlerimiz ve orta yaş grubu vatandaşlarımızın iyileşme düzeyi yaşlılarımıza göre daha yüksek.

ANKARA, İSTANBUL’U 2 KAT GEÇTİ

Türkiye’de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul’u iki kat geçmiş durumda. Ankara’da tedbirleri artırma çabası içerisindeyiz. Salgının kontrolden çıktığını asla söyleyemeyiz ama tedbirlere uyum noktasında hassasiyet göstermezsek, sonucu farklı olabilir. Web sayfamız daha fazla bilgiyle güncellendi, bundan sonra günlük veri paylaşımı o kanalla yapılmış olacak.” şeklinde konuştu.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Koca, “Birtakım düzenlemeler birçok ilimizde başladı. Ankara özelinde daha yoğun şekilde gündeme alındı ama şu an sokağa çıkma kısıtı gibi bir durum gündemimizde yok. Düğünlerle ilgili organizasyonun nikah tarzında olması, nişan, kına gibi etkinliklerin yapılmaması şeklinde Bilim Kurulumuzun önerisi oldu.” dedi.

SON 24 SAATTE NELER OLDU?

Türkiye’de son 24 saatte 107 bin 927 Kovid-19 testi yapıldı, 1596 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 45 kişi, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1017 oldu.