Koruncuk Vakfı 45. yılını kutluyor

Çocuklarının haklarına eriştiği, sevgi ve güvenle büyüdüğü, eğitimlerine kesintisiz devam edebildiği ve katma değer yaratabildiği bir topluma hizmet etmek hedefiyle yola çıkan Koruncuk Vakfı 45. yılını kutlamak üzere gerçekleştireceği etkinliklerini duyurmak ve yeni hedeflerini açıklamak üzere basın ile bir araya geldi. 10 Eylül Salı Günü Swissotel the Bosphorus’ta gerçekleşen toplantıda, vakfın 45 yıl boyunca elde ettiği başarıları, kazanımları ve gelecek hedefleri paylaşıldı.

1979 yılında dönemin İstanbul Emniyeti Çocuk Şubesi Müdürü Hüseyin Bilgin öncülüğünde kurulan Koruncuk Vakfı; hangi sosyo-ekonomik koşulda olursa olsun, bir çocuğun haklarına ulaşmasının önündeki engellerin kaldırılmasına katkı sağlamak için 45 yıldır çalışmalarına devam ediyor.

Çocukların, özellikle de kız çocuklarının güçlendirilmesi, toplumun daha adil ve insan haklarına saygılı bir geleceğe doğru ilerlemesi adına çalışmalarını sürdürme hedefiyle faaliyet gösteren vakıf, 10 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği basın toplantısında 45.yılı kapsamında gerçekleştireceği diğer etkinlikleri de duyurdu. Bu kapsamda 12 Ekim tarihinde hem 45.yılı hem de Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutlamak üzere Koruncukköy Bolluca’da bir şenlik; 12 Kasım’da bir eğitim konferansı, 15 Kasım tarihinde bir resim sergisi ve Aralık ayında da bir bağış gecesi düzenlenecek.

"En önemli sorun kız çocuklarının eğitimi"

Vakfın kurucu üyesi de olduğu Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu tarafından GFK araştırma şirketine hazırlatılan Aralık 2023 – Ocak 2024 verilerine dayalı Eğitim Olanakları Araştırması’ndan önemli verileri katılımcılarla paylaşan Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Figen Samuray, vakfın 45.yılına dair duygu ve düşüncelerini ise şu şekilde ifade etti:

“Vakfımız bu yarım asra yaklaşan süre boyunca her zaman çocuğun üstün yararına öncelik verilmesi koşulu ile tüm çalışmalarını eski kodlarına bağlı kalarak sürdürmeyi başarmıştır. Bugün hala ayakta ve gündemde kalarak ve şu anda ülkemizdeki en önemli sorun olan kız çocuğu ve eğitim konusuna odaklanarak varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Özellikle 2019 yılı itibariyle hayata geçirdiğimiz yeni eğitim modelimizle kız çocuklarımız üzerinde çok daha büyük ve kalıcı etkiler yaratmayı hedefliyoruz.

Ülkemizin yaşadığı siyasal ve sosyal değişimler düşünüldüğünde Koruncuk’un 45 yıllık öyküsü, ulvi bir misyonun, güçlü bir kurumsal yapının ve değişimler karşısında kendini sürekli yenileyebilme becerisinin başarabileceklerinin de somut bir örneğidir. Sivil toplum kuruluşları, modern toplumlarda devletin elinin uzanamadığı alanlarda, adeta toplumsal sorunların kılcal damarlarına nüfuz ederek toplumsal fayda üreten kuruluşlardır. Koruncuk’un kökenlerinde, kuruluşunda ve misyonunda toplumsal bir ihtiyacın karşılanması yatmaktadır.”

Bu yıl 18 kız çocuğu üniversiteli oldu

Konuşmasında bu yıl üniversiteye yerleşen gençlerin vakfın çalışmalarının en büyük karşılığı olduğunu vurgulayan Samuray, ardından sözü Koruncukköylerden mezun olan Aysun, Meryem ve Mesude’ye verdi.

Makine Mühendisliği bölümünde okuyan Aysun, duygu ve düşüncelerini “Koruncukköy’de çok kısa bir dönem kalmış olsam da benim için çok özel bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Hayatımı Koruncuk öncesi ve Koruncuk sonrası diye ikiye ayırabilirim. Mezun olduktan sonra üniversite eğitimim için de burs ve staj imkânı sağladı. Şu anda sadece fiziksel bir ayrılık yaşıyoruz, manevi olarak hep bir aradayız. Ben de meslek hayatına atıldıktan sonra kız çocuklarına destek vermeyi çok isterim” diye ifade etti. Sosyal Hizmet 2.sınıf öğrencisi olan Meryem, “Bu bölümü seçmemde Koruncuk’taki hocalarımın çok büyük rolü oldu. Bu bölümü seçtiğim ve ileride dezavantajlı gruplarla çalışıp onlara destek olacağım için çok mutluyum” diye konuşurken; 6 Şubat depremleri esnasında Kahramanmaraş’ta olan ve depremin ardından Koruncukköy’e kabul edilen, şu anda da İngiliz Dili Edebiyatı öğrencisi olan Mesude ise “Koruncukköy’de çok kısa süre kalmama rağmen çok büyük destek oldular. Bu zorlu süreçte en büyük desteğimin Koruncuk olduğunu söyleyebilirim. Mezun olduktan sonra da desteklerini hiç esirgemediler, ben de mezun olduktan sonra onlara destek olmak istiyorum” diye konuştu.

