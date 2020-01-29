‘Koruyucu sağlık’ bilinci OTC pazarını büyütüyor
Günümüzde hem ilaç hem de OTC olarak adlandırdığımız reçetesiz ilaç sektörü, nüfusun artması, bilim ve teknolojinin gelişimi ve taleple birlikte son yıllarda büyük bir ivme kazandı.
Dünyada yaklaşık 300 milyar dolarlık bir hacme sahip olan pazarın 2024 yılı sonuna kadar yaklaşık 490 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor.
Bu alandaki en büyük beş pazar ise ABD, Fransa, Almanya, Çin ve Japonya. Böylece globalde yüzde 5’lerde büyüyen OTC pazarı, Türkiye’de her yıl yüzde 20’ler düzeyinde büyüyor.
Ancak Türkiye’de halen bir OTC yasası yok. Rekabetin yoğun olduğu ve binlerce markanın yer aldığı bu pazarda, Türkiye henüz gelişim sürecinin başında.
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası’nın 2018 yılı Türkiye İlaç Sektörü Raporu’na göre; Türkiye OTC pazarı 2018 yılında yüzde 31,5 büyüme ile değerde 2,4 milyar TL’ye, kutuda ise yüzde 9,8 artış ile 178 milyon kutu hacme ulaştı. 2019 yılında ise 3 milyar TL hacme ulaştığı tahmin edilen pazarın 2020 hedefi 4 milyar TL.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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