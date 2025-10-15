ARA
KPSS 2025/5 tıbbi sekreter taban ve tavan puanları: ÖSYM KPSS en küçük ve en büyük yerleştirme puanları belli oldu

Sağlık Bakanlığı'nın 15.247 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin KPSS 2025/5 tercih sonuçları ve merakla beklenen taban puanları, 14 Ekim 2025 Salı günü itibarıyla belli oldu. KPSS 2025/5 tıbbi sekreter taban ve tavan puanları araştırılıyor. İşte ÖSYM KPSS en küçük ve en büyük yerleştirme puanları...


ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile Sağlık Bakanlığı'nın KPSS-2025/5 merkezi yerleştirme sonuçları erişime açıldı. 29 Eylül – 6 Ekim 2025 tarihleri arasında alınan tercihler neticesinde, 15.247 sözleşmeli personel alımının sonuçları adaylarla paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı'nın KPSS-2025/5 merkezi yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından 14 Ekim 2025 tarihinde erişime açıldı. Tercih sonuçları adaylarla paylaşılırken, yerleştirmelerle beraber kadrolara ait taban ve tavan puanlar da belli oldu. 

2025 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TABAN VE TAVAN PUANLARI

 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan resmi açıklamayla, Sağlık Bakanlığı'nın KPSS-2025/5 tercih dönemi sonlandı ve yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek olan sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına ait yerleştirme sonuçları, 14 Ekim 2025 tarihi itibarıyla adayların erişimine açıldı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilirler. Sonuçlarla birlikte oluşan taban ve tavan puanlar da ÖSYM tarafından yayımlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI TAVAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

TIBBİ SEKRETERLİK TABAN VE TAVAN PUANLARI

 1.370 tıbbi sekreter alımına ayrıldı. Tıbbi sekreter olmak isteyenler atama  puanlarını öğrenmek istiyor. Aşağıdaki linkten sorgulama yapabilirsiniz. 

 

 

