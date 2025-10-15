KPSS 2025/5 tıbbi sekreter taban ve tavan puanları: ÖSYM KPSS en küçük ve en büyük yerleştirme puanları belli oldu

ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile Sağlık Bakanlığı'nın KPSS-2025/5 merkezi yerleştirme sonuçları erişime açıldı. 29 Eylül – 6 Ekim 2025 tarihleri arasında alınan tercihler neticesinde, 15.247 sözleşmeli personel alımının sonuçları adaylarla paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı'nın KPSS-2025/5 merkezi yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından 14 Ekim 2025 tarihinde erişime açıldı. Tercih sonuçları adaylarla paylaşılırken, yerleştirmelerle beraber kadrolara ait taban ve tavan puanlar da belli oldu.

2025 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TABAN VE TAVAN PUANLARI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan resmi açıklamayla, Sağlık Bakanlığı'nın KPSS-2025/5 tercih dönemi sonlandı ve yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek olan sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına ait yerleştirme sonuçları, 14 Ekim 2025 tarihi itibarıyla adayların erişimine açıldı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilirler. Sonuçlarla birlikte oluşan taban ve tavan puanlar da ÖSYM tarafından yayımlandı.



