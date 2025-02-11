ARA
DOLAR
35,96
0,21%
DOLAR
EURO
37,34
-0,13%
EURO
GRAM ALTIN
3309,36
0,40%
GRAM ALTIN
BIST 100
9842,15
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • ‘Kraliçe arı davası’ sonuçlandı: Sanık 4 yıl hapse çarptırıldı

‘Kraliçe arı davası’ sonuçlandı: Sanık 4 yıl hapse çarptırıldı

İnternet üzerinden satış amacıyla ilana koyduğu "kraliçe arı" için kendisiyle irtibata geçen kişiyi 540 lira dolandırdığı iddia edilen sanığa, Adana'da yargılandığı davada 4 yıl hapis ve aynı miktarda adli para cezası verildi.

11 Şubat 2025 | 12:48
‘Kraliçe arı davası’ sonuçlandı: Sanık 4 yıl hapse çarptırıldı

Adana'da arıcılıkla uğraşan ve kovan sayısını arttırmak isteyen M.A, 24 Eylül 2018'de internette "kraliçe arı satışı" ilanı gördü.

Satıcı İ.B. ile telefonla irtibata geçen M.A, kendisinden talep edilen 540 lirayı banka hesabı üzerinden bu kişiye gönderdi.

Buna rağmen "kraliçe arı" kendisine ulaşmayan M.A, kendisiyle irtibatı kesen İ.B'den şikayetçi oldu.

M.A'nın dolandırıldığı iddiasıyla yaptığı başvuru üzerine İ.B. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuksuz sanık İ.B. hakkında "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis talep edildi.

SANIK, MAHKEMEYE BELGE SUNAMADI

Söz konusu davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, İ.B'nin kendisine gönderilen 540 lirayı Erzurum'un Karayazı ilçesindeki otomatik para çekme makinesinden (ATM) çektiğine ve sanığın para çekme anını gösterir kayıtların bulunduğuna işaret etti.

"Kraliçe arı"yı M.A'ya gönderdiğine dair evrakları mahkemeye sunacağını belirten ancak dosyaya belge sunamayan İ.B, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis ve 540 lira adli para cezasına çarptırıldı. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3309,36 0,4%
  • ALTIN ONS 2861,07 0,16%
  • BIST 100 9842,15 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,807 0,181%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43132 0,05348%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,41 0,5499%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,9637 0,2095%
  • EURO/DOLAR 1,0379 -0,0924%
  • EURO/TURK LIRASI 37,3395 -0,1302%
  • STERLIN/DOLAR 1,24305 -0,06954%
Borsa Haberleri
Kalyon Güneş (KLYPV) ne zaman borsada işlem görecek?
Enda Enerji (ENDAE) borsa işlem tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'da gong Vişne Madencilik için çaldı
Trump'ın son hamlesi ABD'li üreticilerin hisselerini artırdı
Piyasalar haftaya nasıl başladı? Veri gündemi
ASELSAN (ASELS) yeni sözleşme duyurdu
Enda Enerji halka arz sonuçları açıklandı
BIST 100'de en çok artan 3 hisse... Altın, yatırım fonları ve haftanın 'en'leri
Borsada bugün genel kurulu olan 2 şirket
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (7 Şubat)
THY Ocak 2025 yolcu sayılarını duyurdu
2025’te halka arzlarda ‘seçicilik’ ön planda: Sırada kaç şirket var?
7 Şubat borsada gün sonu: Yeni haftada hangi veriler var?
Trabzonspor transfer detaylarını KAP'a bildirdi
Migros, Şişecam, Ereğli... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
GERİ
İLERİ
Kalyon Güneş (KLYPV) ne zaman borsada işlem görecek?
Enda Enerji (ENDAE) borsa işlem tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'da gong Vişne Madencilik için çaldı
Trump'ın son hamlesi ABD'li üreticilerin hisselerini artırdı
Piyasalar haftaya nasıl başladı? Veri gündemi
ASELSAN (ASELS) yeni sözleşme duyurdu
Enda Enerji halka arz sonuçları açıklandı
BIST 100'de en çok artan 3 hisse... Altın, yatırım fonları ve haftanın 'en'leri
Borsada bugün genel kurulu olan 2 şirket
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (7 Şubat)
THY Ocak 2025 yolcu sayılarını duyurdu
2025’te halka arzlarda ‘seçicilik’ ön planda: Sırada kaç şirket var?
7 Şubat borsada gün sonu: Yeni haftada hangi veriler var?
Trabzonspor transfer detaylarını KAP'a bildirdi
Migros, Şişecam, Ereğli... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL