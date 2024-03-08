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Kredi kartı harcamalarında yeni rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, kredi kartı harcamaları 1 Mart haftası itibariyle 262,2 milyar TL ile rekor seviye kaydedildi.

08 Mart 2024 | 09:57
Kredi kartı harcamalarında yeni rekor

Ekonomi yönetiminde kredi kartına yönelik düzenleme çalışmaları devam ederken son gelen veriler kredi kartlarında yeni rekorların kaydedildiğini gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, banka kartı ve kredi kartı işlemleri tutarı1 Mart ile biten haftada önceki haftaya göre yüzde 15 artışla 262.6 milyar TL seviyesine yükseldi. Böylelikle kartlı harcamalarda yeni rekor kaydedildi.

Bu dönemdeki artışa vergi ve BES ödemelerinin 9,6 milyar TL artış ile belirgin yukarı yönlü etkide bulunduğu izlendi.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi'nin yorumuna göre artışlar genele yayılırken, en belirgin haftalık yükselişler ise, hizmet sektörleri, eğitim, araç kiralama-satış, akaryakıt ve mobilya harcamaları gruplarında görüldü. Harcamaları azalan az sayıda alt gruplar arasında ise elektrik-elektronik harcamaları öne çıktı.

Bu işlemlerden ayrı olarak açıklanan internet üzerinden kredi kartı ile yapılan alışverişler ise haftalık 15,6 milyar TL artış ile 83,4 milyar TL'ye yükselerek rekor kaydetti.

İnternet dahil, vergi ve BES ödemeleri hariç toplam alışverişin son 4 haftalık ortalamasının yıllık değişimi ise yüzde 139,5 artış ile yükselişe devam etti.

 

 

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