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Küçükçekmece'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 38 yaralı

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece’de iki metrobüsün çarpıştığı kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 38 kişinin yaralandığını bildirdi.

29 Ağustos 2024 | 10:46
Son Güncellenme: 29 Ağustos 2024 | 11:22
Küçükçekmece'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 38 yaralı

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazaya karışan metrobüslerin camlarının kırıldığı, ön ve iç kısımlarında hasar oluştuğu görüldü.

Yaralanan 1 kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

İstanbul Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"29 Ağustos Perşembe günü saat 08.48'de Küçükçekmece Sefaköy Evlendirme Dairesi bölgesinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 38 kişi de yaralanmıştır. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilmiş olup, yaralanan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma açılmıştır. Ölen vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

Ekiplerin kaza yerindeki inceleme ve çalışmaları sürüyor.

Metrobüslerin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasından bir süre sonra seferler her iki yönde de yeniden başladı.

Belediye ekiplerinin olay yerindeki temizlik çalışmaları devam ediyor.

 

 

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