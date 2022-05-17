Whatsapp ilginç bir özellik üzerinde çalışıyor; Whatsapp gruplarından sessiz, sedasız çıkabilme özelliği geliştiriliyor. Peki, bu özellik nasıl çalışacak?

Mevcut durumda bir gruptan ayrılınca sohbet ekranında kişinin gruptan ayrıldığına dair mesaj beliriyor. Yani diğer tüm katılımcılar anında bir kişinin gruptan ayrıldığını görebiliyor.

Yeni özellikte ise bir WhatsApp grubundan çıkmak istediğinizde, sohbette yer alan diğer kişiler bilgilendirilmeyecek. Yalnızca grup yöneticileri gruptan kimin çıktığını görebilecek. Yani bir kişinin gruptan ayrıldığı bilgisi sadece grup yöneticilerine gösterilecek.

wabetainfo.com’un paylaştığı ekran görüntüsü WhatsApp Desktop beta sürümünden alınmış olsa da özelliğin gelecekte Android ve iOS için WhatsApp beta sürümünde yayınlanacağı tahmin ediliyor. Özellik şu anda WhatsApp Desktop beta sürümünde geliştirme aşamasında ve ilerleyen sürecekteki bir güncellemede kullanıcılara sunulması planlanıyor.