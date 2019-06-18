Kumport, yeni yatırımla dev gemileri ağırlayacak
Kumport, yıl başında devreye aldığı 50 milyon dolarlık yatırımla 20 bin TEU üzerindeki dev gemileri ağırlamaya hazırlanıyor.
10 vinci temmuz ayında devreye alacaklarını aktaran Kumport
CEO’su Özgür Soy, “Bu yatırımla yeni jenerasyon gemilere hizmet verebileceğiz” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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