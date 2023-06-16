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Kurban Bayramı'nda hangi yollar ücretsiz olacak? Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki Kurban Bayramı'nda hangi yollar ücretsiz olacak?

16 Haziran 2023 | 09:54
Son Güncellenme: 16 Haziran 2023 | 10:00
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Kurban Bayramı'nda hangi yollar ücretsiz olacak? Resmi Gazete'de yayımlandı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ulaşım ile ilgili yeni karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 24 Haziran Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

Şehir içi toplu taşıma hizmetleri bayramda ücretsiz

Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 28 Haziran Çarşamba saat 00.00'dan (salı gününü çarşamba gününe bağlayan gece), 1 Temmuz Cuma gün sonuna kadar (Kurban Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.

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