Kurban Bayramı'nda yurtdışı tatili yapmak isteyenler için 7 vizesiz rota

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram tatiline ilişkin, "Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz." açıklaması yapılmıştı.

Böylelikle kamu çalışanları, 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar günleri arasında izinli olacak.

Kurban Bayramı tatili yaklaşırken tatil planları da yapılıyor. Seyahat platformu Enuygun, bu uzun molayı yurt dışında geçirmek isteyenler için son dakika yurt dışı planı yapılabilecek vizesiz rotaları listeledi:



















