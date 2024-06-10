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  • Kurban Bayramı'nda yurtdışı tatili yapmak isteyenler için 7 vizesiz rota

Kurban Bayramı'nda yurtdışı tatili yapmak isteyenler için 7 vizesiz rota

Kurban Bayramı 15 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 13.00'te başlayıp 19 Haziran 2024 Çarşamba günü sona erecek. Seyahat platformu Enuygun, yaklaşan Kurban Bayramı tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler için vizesiz gidilebilecek rotaları derledi.

10 Haziran 2024 | 16:29
Son Güncellenme: 10 Haziran 2024 | 16:30
Kurban Bayramı'nda yurtdışı tatili yapmak isteyenler için 7 vizesiz rota

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram tatiline ilişkin, "Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz." açıklaması yapılmıştı.

Böylelikle kamu çalışanları, 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar günleri arasında izinli olacak.

Kurban Bayramı tatili yaklaşırken tatil planları da yapılıyor. Seyahat platformu Enuygun, bu uzun molayı yurt dışında geçirmek isteyenler için son dakika yurt dışı planı yapılabilecek vizesiz rotaları listeledi: 

 




 




 


 

 

1 Gürcistan

Gürcistan

2 Sırbistan

Sırbistan

3 Makedonya

Makedonya

4 Karadağ

Karadağ

5 Arnavutluk

Arnavutluk

6 Bosna-Hersek

Bosna-Hersek

7 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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Bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 2 şirket
Mia Teknoloji (MIATK) temettü kararını duyurdu
Bu hafta en çok değer kazanan ve kaybeden 3 hisse (3-7 Haziran 2024)
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