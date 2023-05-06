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  • Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı kaç gün olacak?

Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı kaç gün olacak?

Kurban Bayramı tarihi için geri sayım başladı. Bu yıl haziran ayına denk gelecek olan Kurban Bayramı'nda milyonlarca Müslüman kurban ibadetini gerçekleştirecek. Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı kaç gün olacak? İşte detaylar...

06 Mayıs 2023 | 11:37
Son Güncellenme: 06 Mayıs 2023 | 11:42
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Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı'nın geride kalmasının ardından 2023 Kurban Bayramı için geri sayım başladı.  Kurban Bayramı, Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününde kutlanmaya başlanır. Peki bu yıl Kurban Bayramı ne zaman? 

2023 Kurban Bayramı ne zaman?

2023 Kurban Bayramı, bu yıl 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak. 4 gün süren Kurban Bayramı, 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

2023 Kurban Bayramı kaç gün olacak, uzatılacak mı?

İlk 2 günü hafta içi olan Kurban Bayramı'nın tatili, arife günü olan 27 Haziran Salı günü öğle saatinde başlayacak ve 3 Temmuz Pazartesi günü mesainin başlamasıyla birlikte sona erecek. Pazartesi günü ise ilk iş günü olacak. Kurban Bayramı tatilinin uzatılacağına ilişkin henüz herhangi bir resmi açıklama gelmedi. 

 

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