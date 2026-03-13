Kurban Bayramı ne zaman? 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Önümüzdeki hafta idrak edilecek Ramazan Bayramı'nın ardından gözler bahar aylarının sonuna denk gelen 2026 Kurban Bayramı takvimine çevrildi. Peki Kurban Bayramı ne zaman? 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Ekonomist
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 dini günler takvimine göre, Kurban Bayramı bu yıl Mayıs ayının son haftasına denk gelerek baharın en güzel günlerinde manevi bir huzur sunacak. Kesinleşen tarihler, özellikle çalışanlar ve tatil planı yapanlar için oldukça stratejik bir konuma sahip.

2026 Kurban Bayramı Takvimi

Bayram süreci Mayıs ayının son günlerini kapsıyor:

Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 – Salı (Yarım Gün)

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 – Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 – Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 – Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 – Cumartesi

Tatil Planları İçin Büyük Fırsat: 9 Gün İhtimali

Bayramın Salı günü öğleden sonra başlaması ve Cuma günü 3. gününe denk gelmesi, tatilin uzatılması yönündeki beklentileri artırıyor:

Mevcut Durum: Resmi tatil Salı öğleden sonra başlayıp Cumartesi akşamı bitiyor. Pazar ile birleştiğinde 5,5 günlük bir süreç oluşuyor.

9 Günlük Senaryo: Eğer hükümet, haftanın ilk günü olan 25 Mayıs Pazartesi ve Arife günü olan 26 Mayıs Salı'yı tam gün idari izin kapsamına alırsa; tatil bir önceki hafta sonuyla (23-24 Mayıs) birleşerek kesintisiz 9 güne çıkacak.

 

Hava Durumu Avantajı: Mayıs sonu itibarıyla hem Ege ve Akdeniz kıyılarında deniz sezonunun açılmış olması hem de yayla turizmi için en ideal döneme girilmesi, bu bayramı son yılların en cazip tatil dönemlerinden biri yapıyor.
