Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ve aylık ödeme tarihleri belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti Grup Toplantısı'nda verdiği müjdenin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 13 Mart 2026 itibarıyla kesinleşen ödeme takvimi yayımlandı. Bu yıl Ramazan Bayramı’nın 20 Mart’ta başlaması nedeniyle, hem emekli maaşları hem de 4.000 TL tutarındaki bayram ikramiyeleri aynı anda hesaplara yatırılacak.

İşte tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen 14 - 19 Mart 2026 ödeme planı:

1. SSK (4A) Kapsamında Olanlar

SSK emeklileri, normalde aldıkları maaş gününe göre şu tarihlerde hem maaşlarını hem de ikramiyelerini alacaklar:

Normal ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 olanlar: 14 Mart Cumartesi (Yarın)

Normal ödeme günü 21, 22 ve 23 olanlar: 15 Mart Pazar

Normal ödeme günü 24, 25 ve 26 olanlar: 16 Mart Pazartesi