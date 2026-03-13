Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ve aylık ödeme tarihleri belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma Bakanı Işıkhan tarafından paylaşılan bilgilere göre, bayramın 20 Mart'ta başlayacak olması nedeniyle ödemeler öne çekildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti Grup Toplantısı'nda verdiği müjdenin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 13 Mart 2026 itibarıyla kesinleşen ödeme takvimi yayımlandı. Bu yıl Ramazan Bayramı’nın 20 Mart’ta başlaması nedeniyle, hem emekli maaşları hem de 4.000 TL tutarındaki bayram ikramiyeleri aynı anda hesaplara yatırılacak.
İşte tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen 14 - 19 Mart 2026 ödeme planı:
1. SSK (4A) Kapsamında Olanlar
SSK emeklileri, normalde aldıkları maaş gününe göre şu tarihlerde hem maaşlarını hem de ikramiyelerini alacaklar:
Normal ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 olanlar: 14 Mart Cumartesi (Yarın)
Normal ödeme günü 21, 22 ve 23 olanlar: 15 Mart Pazar
Normal ödeme günü 24, 25 ve 26 olanlar: 16 Mart Pazartesi
2. Bağ-Kur (4B) Kapsamında Olanlar
Bağ-Kur emeklileri için ödemeler iki grup halinde gerçekleştirilecek:
Normal ödeme günü 25 ve 26 olanlar: 17 Mart Salı
Normal ödeme günü 27 ve 28 olanlar: 18 Mart Çarşamba
3. Emekli Sandığı (4C) Kapsamında Olanlar
Emekli Sandığı’ndan aylık alan memur emeklilerinin maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri 19 Mart Perşembe günü tek seferde hesaplara aktarılacak.
Önemli Bilgiler
İkramiye Tutarı: Bu yıl ikramiyelere ek bir zam yapılmadı; tutar her bir bayram için 4.000 TL (Yıllık toplam 8.000 TL) olarak uygulanmaya devam ediyor.
Dul ve Yetim Aylığı: Hak sahipleri, bu ödemeyi aldıkları maaşın hisse oranına göre alacaklar (Örneğin; %75 hissesi olan 3.000 TL, %50 hissesi olan 2.000 TL alacak).
Diğer Hak Sahipleri: Şampiyon sporcular, muharip gaziler, güvenlik korucuları ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar da kendi mevzuatlarına göre belirlenen oranlarda ikramiye alacaklar.