ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 119. dönem özel güvenlik sınav sonuçları sorgulama

22 Şubat 2026’da ter döken binlerce aday için beklenen gün geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) takvimine göre, 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları bugün, 13 Mart 2026 Cuma günü itibarıyla resmen adayların erişimine açıldı.
ÖGG Sınav Sonuçları Sorgulama
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve güvenlik kodu ile sonuçlarını aşağıdaki resmi platformlar üzerinden öğrenebilirler:
Resmi Sorgulama Ekranı: onlineislemler.egm.gov.tr
Duyurular Sayfası: egm.gov.tr/ozelguvenlik
Puanlama ve Başarı Şartları
Temel Eğitim: 100 soruluk testte her soru 1 puandır. Başarılı sayılmak için en az 60 puan alınmalıdır.
Silah Farkı: 25 soruluk silah bilgisi testinde her soru 2 puandır (Toplam 50 puan). Başarı için silah yazılı ve uygulama sınavı toplamının en az 50, bu puan ile temel sınav puanı ortalamasının ise en az 60 olması şarttır.
İtiraz ve Sertifika Takvimi
Sınav sonuçlarında hata olduğunu düşünen veya sertifika aşamasına geçen adaylar için kritik tarihler:
Yazılı Sınav İtiraz Ücreti Yatırma: 14 – 18 Mart 2026 (Ücret: 350 TL, Halk Bankası şubelerine yatırılmalıdır).
Yazılı Sınav İtiraz Başvurusu: 16 – 18 Mart 2026.
İtiraz Sonuçlarının İlanı: 18 Mart 2026.
Sertifika İçin Gerekli Evraklar (Sınavı Geçenler İçin)
Sınavda başarılı olan adayların sertifika ve kimlik kartı müracaatı için hazırlaması gereken temel belgeler şunlardır:
Özel güvenlik olur ibareli Sağlık Kurulu Raporu (Devlet Hastanelerinden).
Öğrenim durumunu gösterir belge (Diploma veya e-Devlet mezun belgesi).
Adli sicil kaydı (e-Devlet'ten alınabilir).
2 adet biyometrik fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş).
Özel güvenlik ruhsat harcı dekontu (2026 yılı için belirlenen tutar yatırılmalıdır).