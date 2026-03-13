ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 119. dönem özel güvenlik sınav sonuçları sorgulama

Puanlama ve Başarı Şartları

Temel Eğitim: 100 soruluk testte her soru 1 puandır. Başarılı sayılmak için en az 60 puan alınmalıdır.

Silah Farkı: 25 soruluk silah bilgisi testinde her soru 2 puandır (Toplam 50 puan). Başarı için silah yazılı ve uygulama sınavı toplamının en az 50, bu puan ile temel sınav puanı ortalamasının ise en az 60 olması şarttır.

İtiraz ve Sertifika Takvimi

Sınav sonuçlarında hata olduğunu düşünen veya sertifika aşamasına geçen adaylar için kritik tarihler:

Yazılı Sınav İtiraz Ücreti Yatırma: 14 – 18 Mart 2026 (Ücret: 350 TL, Halk Bankası şubelerine yatırılmalıdır).

Yazılı Sınav İtiraz Başvurusu: 16 – 18 Mart 2026.

İtiraz Sonuçlarının İlanı: 18 Mart 2026.